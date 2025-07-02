Названі найпопулярніші автомобілі світу: опублікована офіційна статистика

За даними аналітиків JATO Dynamics, Tesla вдалося продати 1,185 мільйона екземплярів Model Y, а попит на електромобіль, навпаки, впав на три відсотки. Втім, боротьба була напруженою: різниця в результатах – лише дві тисячі машин, що для світового ринку зовсім мало.

Світові лідери продажів

Третє місце у світовому списку бестселерів теж зайняла Toyota: кросовер Corolla Cross або Frontlander було продано у кількості 859 тисяч штук (+18 відсотків порівняно з результатом 2023 року). Четвертий рядок дістався Honda CR-V (854 тисячі машин, +1 відсоток), а п'ятий – за Toyota Corolla (697 тисяч машин і -11 відсотків).

Крім того, в десятці опинилися ще дві Toyota пікап Hilux та седан Camry. А дев'ятою стала Tesla Model 3 із 560 тисячами одиниць. Є в топі і один китаєць - BYD Qin, що замикає десятку.

Оновлення лідерів

І RAV4, і Model Y серйозно оновилися у 2025 році. Японський кросовер змінив покоління, знайшов нову зовнішність і став безальтернативним гібридом. На рідний ринок він вийде до кінця 2025 року, а на інших з'явиться 2026-го. Продаватиму RAV4 будуть у 180 країнах.

Щоб викликати попит на Model Y, Tesla представила версію Juniper зі збільшеним запасом ходу. Проте компанія Ілона Маска переживає іміджеву кризу на багатьох ринках, зокрема ключових, - у США, Європі та Китаї.