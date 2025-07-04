Mitsubishi відродила популярний мінівен у форматі кросовера: ось як він виглядає

Відрізняє Mitsubishi Grandis радіаторна решітка з шильдиком японської марки, нова корма зі збільшеними ліхтарями та інший дизайн колісних дисків діагоналлю від 17 до 19 дюймів.

У довжину кросовер сягає 4410 міліметрів, а в багажнику вміщується від 434 до 1455 літрів вантажу залежно від положення спинок заднього ряду та самих крісел, які можна рухати поздовжньо.

Що у салоні?

У салоні нововведень ще менше – кермо з емблемою Mitsubishi замість Renault і компактніший важіль селектора передач. У список обладнання включено медіасистему з 10,4-дюймовим дисплеєм, двері багажника з електроприводом та адаптивний круїз-контроль Mi-Pilot.

Технічні подробиці

Початковий Grandis приводиться у рух 1,3-літровим турбомотором потужністю 140 кінських сил зі стартер-генератором. Пару йому складає шестиступінчаста "механіка" або семидіапазонний "робот".

Найбільш потужний варіант – система E-Tech на базі 1,8-літрового "атмосферника" на 109 сил, що працює разом із 49-сильним електромотором та стартер-генератором на 20 сил.

Крім гібридного режиму та режиму рекуперації, є повністю електричний, але ємність літій-іонної тягової батареї зовсім невелика – всього 1,4 кВт*год. У Європі Grandis з'явиться у продажу до кінця року.