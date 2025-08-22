UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Машину затопило: 5 кроків, щоб врятувати авто після сильного дощу

Фото: кліматичні зміни призводять до того, що машину може затопити навіть у центрі цивілізації (gettyimage.com)
Автор: Ігор Широкун

Як можна зрозуміти з стрічок новин, від затоплення не застраховані навіть українські автовласники – при тому що тайфунів і цунамі у нас, на щастя, не буває. Що робити з машиною, яка пережила занурення у брудний потік?

Про простий алгоритм важливих дій з машиною, яка пережила затоплення, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Звідки беруться потопи

Пов’язані з опадами стихійні лиха, зокрема потопи, стають дедалі частішими через зміну клімату. В Україні такі ситуації трапляються не лише в гірських регіонах, а й у містах, де зливова каналізація не справляється з навантаженням.

Проте, якщо ваша автівка опинилася у воді - не панікуйте. Головне - діяти швидко, обережно та з розумінням процесу.

Не запускайте двигун

Це головне правило. Якщо вода потрапила у повітрозабірник і  фільтр, запуск двигуна може спричинити гідроудар. Коли вода замість повітря потрапляє в циліндри, це призводить до серйозних пошкоджень – як мінімум деталей циліндро-поршневої групи, а то й блока циліндрів і її головки.

Наслідки гідроудару:

  • Зігнуті шатуни
  • Пошкоджені поршні
  • Пошкодження блока циліндрів
  • Іноді доцільною буде повна заміна двигуна, а не його ремонт

Фото: після затоплення автомобілю потрібно приділити чимало часу і коштів (unsplash.com)

Задокументуйте і повідомте страхову компанію

Перед будь-якими діями - зробіть фото чи відео:

  • Зовнішній вигляд авто
  • Рівень води в салоні
  • Пошкодження електроніки, оббивки, багажника

Це може знадобитись, щоб при усуненні наслідків майстри могли побачити, куди саме потрапляла вода. Це важливо, щоб в машині не залишилось прихованої загрози, свого роду міни сповільненої дії у вигляді осередків корозії – наприклад, у проводці та електронних блоках.

Також фото (відео) можуть знадобитись для страхової компанії, якщо у вас є поліс КАСКО і буде бажання затребувати відшкодування.

Технічна діагностика

Зверніться до СТО, яка має досвід роботи з такими глобальними пошкодженнями як наслідки затоплення. Важливо перевірити:

  • Двигун - на наявність води в маслі і фільтрах, а головне – у впускному тракті;
  • Електроніку - блоки управління, датчики, проводку;
  • Гальмівну систему - особливо якщо авто стояло у воді кілька годин;
  • Салон. Пліснява, запах болота та пошкодження оббивки можуть проявитись не відразу, а за кілька днів. Але якщо зреагувати відразу, цих сюрпризів можна буде уникнути.

Зрозуміло, що доведеться зробити заміну фільтрів, мастил, гальмівної та можливо – охолоджувальної рідини

Сушіння та очищення

Під килимом, під м’якою та жорсткою оббивкою зазвичай залишається волога - і якісно прибрати її звідки можна тільки після демонтажу. В цілому це тривалий процес, який включає:

  • Демонтаж сидінь, килимків, обшивки
  • Використання осушувачів повітря, вентиляторів. Якщо пощастить, може допомогти сонце і легкий вітерець, але потрібен буде майданчик, де можна залишити відкриту машину на тривалий час.
  • Обробку антисептиками та засобами проти плісняви

 Ремонт чи утилізація

Після діагностики стане зрозуміло, чи варто ремонтувати авто. Якщо пошкодження критичні - розгляньте варіанти:

  • Продаж на запчастини
  • Утилізація через спеціалізовані компанії
  • Отримання страхової компенсації (якщо передбачено)

Щоб не потрапити у потоп

Якщо у майбутньому бути більш завбаличивим, цілком реально убезпечити свою машину від небажаних ван.

- Паркуйте авто на височині або в добре обладнаних стоянках;

- Не ризикуйте на затоплених вулицях. Побачивши попереду глибокі калюжі, шукайте надійне місце для паркування і чекайте, поки вода піде;

- Розгляньте розширене страхування, яке покриває стихійні лиха;

- Встановіть GPS-трекер з датчиком вологості (деякі моделі попереджають про затоплення) – це знадобиться, якщо ви залишаєте машину надовго поза полем видимості.

Найголовніше

Автомобіль після потопу - це не завжди вирок. Якщо діяти швидко, грамотно та з підтримкою фахівців (хоча б у телефонному режимі), можна зберегти транспортний засіб або отримати компенсацію. Головне - не запускати двигун та вчасно провести повну діагностику.

Раніше в нашій публікації ми розповідали водіям, що треба перевірити в машині перед далекою дорогою.

А про три найефективніші прийоми обману клієнтів на СТО ми розповідали в нашому окремому матеріалі.

При підготовці статті були використані матеріали Autobild та Autocar.

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний рух