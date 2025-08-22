Машину затопило: 5 кроків, щоб врятувати авто після сильного дощу

Як можна зрозуміти з стрічок новин, від затоплення не застраховані навіть українські автовласники – при тому що тайфунів і цунамі у нас, на щастя, не буває. Що робити з машиною, яка пережила занурення у брудний потік?
Про простий алгоритм важливих дій з машиною, яка пережила затоплення, читайте в матеріалі РБК-Україна.
Пов’язані з опадами стихійні лиха, зокрема потопи, стають дедалі частішими через зміну клімату. В Україні такі ситуації трапляються не лише в гірських регіонах, а й у містах, де зливова каналізація не справляється з навантаженням.
Проте, якщо ваша автівка опинилася у воді - не панікуйте. Головне - діяти швидко, обережно та з розумінням процесу.
Це головне правило. Якщо вода потрапила у повітрозабірник і фільтр, запуск двигуна може спричинити гідроудар. Коли вода замість повітря потрапляє в циліндри, це призводить до серйозних пошкоджень – як мінімум деталей циліндро-поршневої групи, а то й блока циліндрів і її головки.
Наслідки гідроудару:
Перед будь-якими діями - зробіть фото чи відео:
Це може знадобитись, щоб при усуненні наслідків майстри могли побачити, куди саме потрапляла вода. Це важливо, щоб в машині не залишилось прихованої загрози, свого роду міни сповільненої дії у вигляді осередків корозії – наприклад, у проводці та електронних блоках.
Також фото (відео) можуть знадобитись для страхової компанії, якщо у вас є поліс КАСКО і буде бажання затребувати відшкодування.
Зверніться до СТО, яка має досвід роботи з такими глобальними пошкодженнями як наслідки затоплення. Важливо перевірити:
Зрозуміло, що доведеться зробити заміну фільтрів, мастил, гальмівної та можливо – охолоджувальної рідини
Під килимом, під м’якою та жорсткою оббивкою зазвичай залишається волога - і якісно прибрати її звідки можна тільки після демонтажу. В цілому це тривалий процес, який включає:
Після діагностики стане зрозуміло, чи варто ремонтувати авто. Якщо пошкодження критичні - розгляньте варіанти:
Якщо у майбутньому бути більш завбаличивим, цілком реально убезпечити свою машину від небажаних ван.
- Паркуйте авто на височині або в добре обладнаних стоянках;
- Не ризикуйте на затоплених вулицях. Побачивши попереду глибокі калюжі, шукайте надійне місце для паркування і чекайте, поки вода піде;
- Розгляньте розширене страхування, яке покриває стихійні лиха;
- Встановіть GPS-трекер з датчиком вологості (деякі моделі попереджають про затоплення) – це знадобиться, якщо ви залишаєте машину надовго поза полем видимості.
Автомобіль після потопу - це не завжди вирок. Якщо діяти швидко, грамотно та з підтримкою фахівців (хоча б у телефонному режимі), можна зберегти транспортний засіб або отримати компенсацію. Головне - не запускати двигун та вчасно провести повну діагностику.
Раніше в нашій публікації ми розповідали водіям, що треба перевірити в машині перед далекою дорогою.
А про три найефективніші прийоми обману клієнтів на СТО ми розповідали в нашому окремому матеріалі.
При підготовці статті були використані матеріали Autobild та Autocar.