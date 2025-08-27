Легендарний суперкар відправили на пенсію: з конвеєра зійшов останній Nissan GT-R

Nissan GT-R протримався на конвеєрі 18 років: з 2007 по 2025 рік було випущено 48 тисяч автомобілів. При цьому основним ринком для Nissan GT-R була рідна Японія: там продано 37% машин.

За 18 років виробництва GT-R майже не змінився. Всі випущені машини – це купе з бітурбомотором V6 на 3,8 л (480-600 к.с. у заводських версій), шестиступінчастим преселективним "роботом" BorgWarner і повним фірмовим приводом ATTESA E-TS Pro з двома карданними валами.

За весь час Nissan так і не запропонував покупцям широку гаму варіантів. Натомість тюнінговим компаніям GT-R дозволив розгулятися, особливо щодо форсування стандартного двигуна: рахунок йде на тисячі кінських сил.

Nissan GT-R так і не дочекався спадкоємця, хоча компанія неодноразово показувала концепт-кари, які могли лягти в основу наступного покоління моделі.