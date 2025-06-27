Кроссовер Nissan Qashqai отримав інноваційну гібридну систему: як вона працює

Вона, як і раніше, працює за послідовною схемою, тобто бензиновий двигун не пов'язаний ні з колесами, ні з педаллю акселератора, а працює виключно в режимі генератора під керуванням електроніки.

Ключові зміни у гібриді

При цьому сам трициліндровий турбомотор на 1,5 літра серйозно змінений. Насамперед він втратив складну систему зміни ступеня стиснення: вона визнана "надлишковою" і не поєднується з іншими нововведеннями в конструкції.

Головним із них став перехід на економічний цикл із високим геометричним ступенем стиснення, завдяки чому вдалося підняти термічний ККД двигуна до 42% і знизити його апетит. Крім того, з'явився більший турбокомпресор. Перехід на оливу 0W16 теж посприяв економічності. При цьому міжсервісний інтервал збільшено з 15 до 20 тисяч кілометрів.

Новий електромотор у системі

Новий тяговий електромотор на передній осі скомпонований в єдиному модулі з редуктором, генератором і інвертором. Він не тільки став легшим і компактнішим за попередника, але також дозволив знизити рівень шуму і вібрацій. Потужність електродвигуна зросла з 190 до 205 к.с.

У результаті рівень шуму в салоні кросовера знижено на 5,6 дБ, а витрата палива скоротилася на 12-16% (залежно від їздового режиму). Середня паспортна витрата – 4,5 л/100 км, а дальність ходу на одній заправці сягає 1200 км. Батарея ємністю 2,1 кВт*год колишня.

Зміна силової установки не позначилася на зовнішності та інтер'єрі кросовера Nissan Qashqai, адже він зазнав планового рестайлінгу трохи більше року тому. Крім версії e-Power у гамі, як і раніше, є "м'які" гібриди з турбомотором на 1,3 л і варіатором.

Де випускатимуть гібриди

Кросовери Nissan Qashqai випускаються на британському заводі компанії у Сандерленді. Машини з новою системою e-Power третього покоління вийдуть на європейський ринок уже у вересні, тоді стануть відомі ціни.

Пізніше машини англійської збірки вирушать до Африки та Океанії, а модернізована система e-Power потім з'явиться і на інших моделях альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi.