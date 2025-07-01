Кросовер Renault Duster перетворять на електромобіль: перші подробиці

Відомо, що Duster без ДВЗ побудують на платформі CMF-B EV (вона ж AmpR Small), яку він розділить з Renault 5 та 4, а також з усіма майбутніми електричними Dacia. Це, по суті, та сама CMF-B, на якій базується нинішній Duster, але адаптована під електропривід.

Архітектура дозволяє розміщувати електромотор і на передній, і задній осях, що Renault нещодавно продемонструвала на прикладі концепт-кара 4 Savane 4×4. Значить, Duster EV може зберегти опцію повного приводу, як у бензинового кросовера.

Втім, електричний Duster не замінить Duster із ДВЗ. Останній залишиться в строю і після 2030 року і продаватиметься паралельно з повністю "зеленим" варіантом.

Dacia готує гібрид

Найближчим часом Dacia планує додати актуальному Duster нову гібридну топ-версію з електромотором ззаду. Також румунська марка випустить пару новинок С-сегменту, які в її лінійці розташуються поряд із Bigster. Вони з'являться до 2027 року, а тому, напевно, будуть спочатку оснащені ДВЗ.