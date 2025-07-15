Кросовер Kia Sorento оновили та додали систем безпеки: ось як він виглядає

Згідно зі статистикою, у глобальному масштабі за підсумками шести місяців 2025-го в особистому заліку марки кросовер зайняв третій рядок – по всьому світу було реалізовано понад 137 тисяч одиниць.

Більше того, зараз Kia Sorento є найпопулярнішою моделлю всього корейського ринку: за даними вже місцевих ЗМІ, за півроку реалізовано 51 529 шт.

Що змінилось

Зовнішність цього разу майже не змінювали, лише для гібрида передбачено 19-дюймові диски нового дизайну. Головна обновка всередині – нове плескате кермо. Крім того, було розширено фонове підсвічування – воно відтепер охоплює і кишені у передніх дверях.

Також змінився і склад комплектацій. Всі виконання Kia Sorento тепер мають покращену систему утримання у смузі руху та систему контролю хвату керма. Також кросовер отримав цифровий ключ останнього покоління та сенсорні ручки дверей – електроніка розблокує двері, як тільки власник торкнеться крихітної панелі, вбудованої в ручку.

Що під капотом

Вся техніка колишня. На домашньому ринку Kia Sorento запропонований з бензиновою турбочетвіркою на 2,5 л (281 к.с.) та турбодизелем на 2,2 л (194 к.с.). Силова установка гібридного кросовера включає бензиновий турбомотор на 1,6 л (180 к.с.) та електродвигун (65 к.с.).

Машини тільки з ДВЗ комплектуються восьмиступінчастою роботизованою коробкою з двома зчепленнями, гібрид працює з класичним шестиступінчастим "автоматом". Усі модифікації бувають з переднім чи повним приводом.