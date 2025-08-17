Коли кондиціонер в авто не потрібен і навіть шкідливий

Бувалі водії знають, що спекотного дня навіть кондиціонер в салоні не є абсолютним порятунком. Гірше того, іноді він може бути просто шкідливим. В яких ситуаціях "кондей" краще не вмикати?
Про те, як розібратись, коли від кондиціонера в авто буде користь, а коли шкода, читайте в матеріалі РБК-Україна.
Перед тим як спекотного дня натиснути заповітну кнопку A/C чи активувати клімат-контроль, подумайте, чого з того буде більше - користі чи шкоди.
Так, з одного боку, комфортна температура в салоні - це не лише зручність, а й безпека. Водій, якого зморила спека, гірше концентрується, повільніше реагує на події на дорозі, а це може бути небезпечно. Тож температура в салоні - критично важливий фактор.
Проте кондиціонер не завжди вирішує проблему комфорту. Принаймні, не миттєво. Охолодження салону не відбувається відразу, потрібен час, щоб замінити весь об’єм гарячого повітря на холодне. Більше того, потрібен додатковий час, щоби охолодити масив всіх нагрітих елементів інтер’єру: сидіння, панель, оббивку.
Знов таки, не треба звертатись до лікарів - варто звернутись до власного сумного досвіду. Одномоментне увімкненні кондиціонера на максимум призводить до різкого перепаду температур і призводить до застуди людей в салоні.
Якщо конкретно, медики радять уникати різниці понад 7°C між температурою в салоні та зовні. Між тим, у жаркі дні саме такий контраст ми і утворюємо в салоні, коли хочемо швидко охолодити його, нагрітого до 50 - 60 градусів С, до комфортних 22° - 23° С,
Відтак, пам’ятаючи про цей небезпечний нюанс, обізнаний водій розуміє, що у коротких поїздках кондиціонер не встигає охолодити салон. І значить, побоюючись застуди, автомобіліст не використовує охолоджувач на повну. В результаті має поїздку в задусі, без бажаного комфорту.
Коли попри все є бажання їхати в повному комфорті - тобто в охолодженому салоні за +22 С, доведеться витратити трохи часу. Найкраще, що можна зробити, це на кілька хвилин відкрити всі двері і провітрити розпечений салон.
А потім так само на кілька хвилин увімкнути на повну кондиціонер і разом з пасажирами почекати зовні. І сідати всередину тільки після того, як інтер’єр охолоне рівномірно та повністю, і потужність кондиціонера можна буде повернути на середній рівень.
