Koenigsegg показав екстремальний суперкар потужністю понад 1600 сил

З першого погляду зрозуміло, що Koenigsegg Sadair's Spear призначений для перегонів. Гіперкар має гігантське антикрило на кормі, сплітер на носі, накладки на пороги та дифузор з вуглепластику.

На днищі та в колісних арках встановлені додаткові аеродинамічні щитки. У кришці моторного відсіку зроблені великі повітропроводи. Завдяки комплексу заходів для полегшення конструкції споряджена маса гіперкара зменшена на 35 кг, до 1385 кг.

Що змінилось всередині

Головною зміною в салоні, в порівнянні з базовою моделлю Jesko, стали нові вуглепластикові крісла. Вони можуть бути доповнені шеститочковими ременями безпеки, хоча передбачений і звичайний ремінь. Перемикання режимів трансмісії покладено виключно на підрульові пелюстки.

Салон оздоблений шкірою та алькантарою. До списку оснащення входять медіасистема з підтримкою інтерфейсу Apple CarPlay, клімат-контроль, асистент для паркування, роз'єми USB і бездротова зарядка.

Двигун та трансмісія

Віддача бітурбомотора V8 на 5,1 літра власної розробки з плоским колінвалом та сухим картером символічно збільшена з 1280 до 1300 к.с. під час роботи на звичайному бензині. А при використанні суміші E85 потужність зросла з 1600 до 1625 к.с.

У парі з двигуном, як і раніше, працює унікальна дев'ятиступінчаста коробка передач LST (Light Speed ​​Transmission), яка відправляє всю тягу на задню вісь з електроннокерованим диференціалом. Максимальна швидкість – 360 км/год. Адаптивна підвіска з амортизаторами Triplex переналаштована для керованості на треку.

Усього буде побудовано лише 30 гіперкарів Koenigsegg Sadair's Spear. Як завжди, весь тираж був замовлений ще до прем'єри машини.