Яка марка авто в Україні найпопулярніша: цей бренд захопив всю країну, крім Києва

Уподобання автомобілістів можуть багато що сказати про автомобільний світ країни. Які висновки можна зробити з аналізу українського автопарку і що з того має середньостатичтичній водій?
Про те, яких машин найбільше імпортують та купують українські громадяни в сегменті нових та вживаних, читайте в матеріалі РБК-Україна.
Український автомобільний ринок складається з кількох груп. Найбільша - це вживані автівки, які перепродуються всередині країни. Таких більше 80 % і то ті машини, які давно є в країні і які відображають не стільки принципове уподобання покупця, скільки ситуативне рішення: ціна, стан, географічна близькість продавця.
Набагато більше про уподобання пересічного автомобіліста говорять машини, вперше зареєстровані в Україні - як нові, так і імпортовані у вживаному вигляді.
Так ось, якщо говорити про легкові машини, які були в тому чи іншому вигляді завезені в Україну останнім часом, то серед них домінує марка Volkswagen.
Вже не перший рік бренд Volkswagen впевнено перевищує всі інші серед вживаних легковиків, які завозять в країну численні підприємці. Кожен десятий імпортований б/в автомобіль з пробігом має на капоті логотип VW.
Чому саме "народний автомобіль"? Причини зрозумілі: ці машини мають славу надійних та довговічних (чи завжди це так, зараз обговорювати не будемо) - а це важливо при покупці машини з пробігом.
До того ж дається взнаки традиційне для нашого народу тяжіння до добротних та практичних речей - а німецький продукт здебільшого таким і є.
Цікаво, що в певні періоди виділяється столиця - тут покупці чомусь частіше обирають вживані Toyota. В цілому харизма цього японського бренда схожа з німецьким (надійність та добротність).
Але можливо на користь японців грає більш сміливий, молодіжний дизайн окремих "тойотівських" моделей і наявність в модельній гамі великих статусних позашляховиків.
Фото: нових машин в Україну імпортується у 2 - 3 рази менше ніж вживаних (gettyimage.com)
А от в сегменті нових машин, хоча він і кратно менший за б/в, в Україні не менш впевнено перемагає Toyota. У порівнянні з Volkswagen японська марка має майже удвічі більшу частку ринку.
Цікаво, що практично нарівні з новими "Фольксвагенами" у рейтингах 2025-го року йде ще один "європеєць" - Renault.
Що ж, у підсумку маємо суцільний позитив: українські автомобілісти хоч у сегменті нових машин, хоч вживаних шанують дуже авторитетні марки. І що найважливіше - вони їм по кишені.
Подібна одностайність в уподобаннях суто в практичному плані означає також більший комфорт, безпеку руху і повсюдну доступність сервісу і запчастин. Причому - з можливістю вибору ціни.
Також у наших публікаціях нещодавно ми застерігали споживачів від п’яти грубих помилок, які роблять автомобілісти при виборі типу кузова.
А про те, до яких сюрпризів слід готуватись недосвідченому водієві, який вперше купив дизельну модель, ми розповідали в нашому окремому матеріалі.
При підготовці статті були використані матеріали Autoria, "УкрАвтопром", Autoconsulting і Opendatabot.