Як врятувати авто під час відпочинку: поради сервісменів

Літньої відпустки ми чекаємо цілий рік - і потім цілий рік пригадаємо її наймиліші моменти, надихаючись на плідну працю. Але щоб спогади були суто позитивними, треба берегти машину від кількох характерних неприємностей.

Про те, від яких конкретних ризиків слід берегти ваше авто під час літнього відпочинку, читайте в матеріалі РБК-Україна .

Чого боятись на відпочинку

Чому раптом ми говоримо про якісь загрози під час канікул? Тому що поїздка у відпустку – це відпочинок для родини, але для машини це нові нетипові навантаження, незнайомі дороги та кліматичні умови.

Плюс водій та пасажири в цей період мають особливий відпускний настрій, який часто не передбачає особливої дбайливості та обережності.

Під час таких поїздок ми використовуємо авто не так, як у повсякденному житті. Це може призвести до помилок, які залишать слід на технічному стані машини. Особливо це стосується:

Ходова частина. Якщо ви звикли до рівних міських доріг, то ями, хвилі та нерівності в інших регіонах можуть стати несподіванкою. Деякі сучасні авто дозволяють ігнорувати дрібні дефекти дороги, але це ризиковано - одна яма може пошкодити шину або підвіску. Тому у сумнівних місцях треба знижувати швидкість і об’їжджати небезпечні ділянки.

Завантаження. Відпускні поїздки часто супроводжуються повним багажником, речами на даху, велосипедами тощо. Це змінює поведінку авто: воно гірше слухається керма, більше крениться в поворотах, повільніше розганяється і гальмує. Зменшується кліренс, що ускладнює рух по нерівних дорогах.

Тому перед дорогою варто протестувати завантажене авто на вільному майданчику - зробити кілька різких маневрів, щоб звикнути до нової керованості та динаміки.

Двигун і трансмісія. У гірській місцевості водій може перевантажити двигун - як надто високими, так і надто низькими обертами. Це впливає на витрату пального, масла і ресурс агрегата. На підйомах і спусках слід тримати оберти в межах 2000–4000 об/хв (або згідно з рекомендаціями виробника). Автоматична коробка передач не завжди адекватно реагує на рельєф, тому іноді варто перейти в ручний режим транcмісії (Manual).

Фото: коли люди відпочивають під час літньої відпустки, автомобіль працює з особливим напруженням (unsplash.com)

Рідини. У спеку, особливо в горах, двигун працює інтенсивніше, тому рівень масла, охолоджувальної і гальмівної рідин потрібно перевіряти частіше, ніж зазвичай.

Гальмівна система. На довгих спусках легко перегріти гальма, що може призвести до втрати ефективності або навіть відмови. Краще в таких умовах гальмувати двигуном, а педаль гальма використовувати для точного контролю швидкості.

Паливо. У незнайомій місцевості слід обирати АЗС відомих брендів, бо випадки заправки неякісним пальним, що шкодить свічкам чи паливній системі, трапляються саме у відпустках.

Сонце. Не залишайте авто надовго під прямим сонячним промінням. У старих або перефарбованих машин може вигоріти фарба, пошкодитись пластик, постаріти гумові деталі.

Морська сіль. Не варто допускати потрапляння морської води на кузов - сіль проникає в мікротріщини і спричиняє корозію. Тож краще не паркувати авто біля берега, де його може обдати бризками.

Висновок

Воно може великих відкриттів у наведених абзацах і немає, але нагадати про ці елементарні правила варто. Адже на відпочинку навіть найретельніший власник перебуває у розслабленому стані і під тягарем канікулярних емоцій може пропустити якусь суттєву загрозу. І тоді пошкодження авто зіпсує відпочинок, якого вся родина чекала протягом року.