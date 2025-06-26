Хибна паніка: 4 міфи про спеку, у які досі вірять водії

Двигун: перегріється і закипить

Не перегріється. Вже не менш як століття середньостатистичні автомобільні двигуни розраховуються на роботу за навколишньої температури +50 градусів і більше. Тому в Україні справний мотор не перегріється і найспекотнішого дня.

Але загроза перегріву справді є, якщо двигун має певні технічні проблеми - причому не тільки з системою охолодження.

Відтак, підтримуйте основні системи двигуна в порядку, і ніяка спека вашій машині не загроза.

Газобалонне обладнання: балон вибухне від перегріву

Не вибухне. Маємо вас повідомити, що взимку теоретична ймовірність вибуху газового балона набагато більша. Щодо літа: автомобільне ГБО має кілька бар’єрів захисту від негараздів, пов’язаних з високою температурою.

По-перше, у справному балоні пропан-бутанового ГБО (LPG) є клапан-відсікач, який не дає заправнику "задути" балон під самий корок. За правилами, в ємності має залишатись вільними 15-20% об’єму.

По-друге, навіть якщо з якоїсь причини балон заповнять на всі 100 %, він не розірветься від надмірного тиску при подальшому нагріві. Бо на такий випадок є так званий аварійний клапан, який випустить скраплений газ в атмосферу.

Це супроводжується характерним неприємним шумом, тож щоб такого не сталося, краще не ставити щойно заправлену машину на сонці у спеку. А налаштування мультиклапана ГБО треба перевіряти хоча б раз у два роки.

Фото: один з надійних способів уберегти машину від пов'язаних з перегрівом проблем - не паркувати її надовго на сонці (unsplash.com)

Шини: тиск зросте надмірно

Зросте, але в межах похибки манометра. На кожні додаткові 10°C температури за бортом у шині додається близько 0,1 атмосфери тиску.

Тобто навіть при спекотній погоді, коли повітря прогрівається на 10-15 градусів більше за норму, тиск у шинах зросте лише на 0,1-0,15 атм. Цим збільшенням можна знехтувати, воно не має істотного впливу ні на керованість авто, ні на знос гуми.

Отже, корегувати тиск у спеку не треба, але треба з більшою увагою слідкувати за ним. Якщо тиск у шині випадково буде надто низьким, колесо буде більше нагріватись і в літніх умовах це справді може призвести до перегріву і поступової руйнації покришки.

Кондиціонер: у сильну спеку він не впорається

Звісно, впорається. У сучасних авто кондиціонер працює настільки ефективно, що збільшення забортної температури на 10-20°С не має для нього значення.

Потужний компресор і теплообмінники забезпечують перепад температури повітря на виході відносно входу у 40-50 градусів. І цього цілком достатньо, щоб за будь-яких умов забезпечити нормовані +8 +9°С на виході з дефлекторів в салоні.

Звісно, це за умови, що кондиціонер справний. А якщо система має втрати холодоагенту, засмічені радіатори (випарник та конденсор) або зношений компресор, бажаної прохолоди вона не забезпечить. Отже, за найменших підозр кондиціонер слід показати діагностам.

Висновок

Насправді сучасна техніка більш стійка до спеки, ніж може здаватись. Але правда й те, що висока температура поглиблює наявні проблеми в тих чи інших системах. Тому маємо ще один аргумент на користь постійного підтримання машини у гарному технічному стані.

І все ж таки спекотного дня за можливістю не залишайте автомобіль надовго під прямими сонячними променями, не навантажуйте двигун високими чи низькими обертами і слідкуйте за рівнями рідин і сторонніми шумами під капотом.