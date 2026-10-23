Газ замість бензину: чи справді вигідно та 7 інших запитань про LPG

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Вікно можливостей для економії на газі закривається: все більше моделей авто є малопридатними для цього

на газі закривається: все більше моделей авто є малопридатними для цього ГБО тепер окупається за рік-півтора - якщо сімейне авто використовується суто в некомерційних цілях

- якщо сімейне авто використовується суто в некомерційних цілях В ідеалі ГБО може дати 50% економії, але таке можливо тільки в певний сезон

Фото: Ніхто не знає точно, скільи насправді в країні автівок з ГБО (freepic.com)

Насправді fагітувати когось за ГБО не потрібно - за нашими оцінками, на пропан-бутані в Україні їздять приблизно 25 - 30% легкових авто - тобто кожна четверта або третя машина. (Точної цифри немає, і про це ми згадаємо нижче).

Але в наші дні в країні з’явилася чимала когорта водіїв, які раніше скептично ставилися до газу, але у світлі нових цінників на стелах АЗС почали замислюватись: "а чому б і ні"?

Для них та інших небайдужих до сімейного бюджету автомобілістів подаємо нижче відповіді на найтиповіші питання про газ LPG та обладнання для його використання на бензиновому авто.

Скільки коштує перейти на газ

Питання популярне, але воно сформульовано некоректно: насправді машина не переходить повністю на газ, а отримує додатковий, другий вид палива. Більшість машин із бензиновим двигуном, отримавши ГБО, працюють як на бензині, так і на скрапленому нафтовому газі LPG - суміші пропану та бутану.

Комплект обладнання складається з газового балона, редуктора-випарника, форсунок, трубок, клапанів, фільтрів та електронного блока керування.

Витрати на встановлення ГБО можуть становити близько 400 - 700 євро залежно від автомобіля та комплекту. Окремо слід врахувати оформлення переобладнання (див. останню главу статті).

Скільки можна економити при їзді на газі

Якщо коротко - економія на заправці становить не менше 30 - 40 %. Якщо детальніше, то деякі водії економлять і 50 %. Конкретний результат залежить від різниці в цінах на бензин і газ, паспортної витрати пального та особливостей моделі двигуна.

Літр LPG коштує значно дешевше за літр бензину - "золота пропорція" для України та Європи в цілому становить 40 - 60 % від цінника А-95.

Навесні та влітку газ, бува, дешевшає до 35 % від ціни найпопулярнішого бензину - і тоді витрати на заправку газифікованої машини можуть впасти вполовину проти бензинової.

Проте:

витрата газу в більшості автомобілів приблизно на 10-15% вища, ніж бензину, а в окремих випадках різниця може сягати 20%;

ніж бензину, а в окремих випадках різниця може сягати 20%; двигун із ГБО запускається на бензині й переходить на газ після короткого прогрівання;

деякі сучасні системи (для моторів типу DGI/TSI) продовжують використовувати певну кількість бензину й під час руху на газі.

Тому порівнювати лише ціни на стелах АЗС неправильно. Потрібно зіставляти вартість пробігу на 100 км з урахуванням усіх нюансів.

Як показує досвід реальних користувачів, якісний комплект ГБО окуповується приблизно за 20 - 30 тис. км пробігу, тобто для машини з типовим для Україні річним пробігом 15 - 20 тисяч км - за рік-півтора.

Найбільше виграють ті, хто багато їздить: таксисти, торгові представники, працівники виїзних служб та водії, які регулярно долають великі відстані або живуть за містом, працюючи в центрі. Для власника, який проїжджає лише 5 - 8 тис. км на рік, окупність розтягнеться на 3 - 5 років.

Автоексперт Роман Матвеєв, керівник проекту Motor Gas, аналізує ситуацію:

"На даний момент в Україні вже не залишилось власного паливного виробництва. Всі види палива завозиться з-за кордону, переважно із сусідніх європейських країн - Польщі, Румунії, Литви, тільки одна автозаправна мережа має власний імпорт бензину з Німеччини (плюс дизель з США).

Тому різниця в ціні на газ і бензин найближчим часом точно буде такою самою, як у Європі. А там ціна пропан-бутану практично завжди стабільно становить близько 50% ціни бензину. Тому встановлення ГБО в нашій країні ще буде довго актуальним."

Фото: особливого клопоту в експлуатації ГБО не приносить, але економія на пальному виходить помітна (unsplash.com)

Чи справді газ убиває двигун?

Звідки взявся цей міф, важко навіть сказати. Насправді все навпаки, робота на газоподібному паливі сприятлива для ресурсу двигуна. Хоча деякі нюанси є, і про них варто знати. Спочатку позитив:

пропан-бутан має високе октанове число у 100 - 110 одиниць, тому руйнівна для мотора детонація при роботі на газі не виникає;

газоподібне паливо не змиває оливну плівку зі стінок циліндрів так, як це може відбуватися з бензином у певних режимах роботи. Це одна з причин, чому двигун із справним і добре налаштованим ГБО має цілком нормальний ресурс.

Щодо негативу ГБО, він теж присутній, хоча проявляється в особливих умовах.

По-перше, на деяких моделях двигунів газ може перегрівати випускні клапани та їхні сідла. Тому важливо регулярно перевіряти теплові зазори клапанів - звісно, якщо для цього не передбачені штатні гідрокомпенсатори.

По-друге, є кілька моделей моторів, в яких "від народження" клапани настільки гарячі, що при роботі на газі потребують особливого пристрою для охолодження оливою. Ці мотори добре відомі інсталяторам ГБО, і вони враховують даний нюанс.

По-третє, при газовому пальному суворі вимоги до стану свічок та високовольтних дротів, тобто система запалювання не може бути в занедбаному стані.

Газ вибухне: чи безпечно їздити з балоном в машині?

Звісно, під час пожежі газ може вибухнути, але спочатку в машині вибухне бензин, адже він має набагато більше передумов для того. Фізично газовий балон набагато міцніший за бензобак (витримує тиск 30 атм), тому при ДТП руйнування газової ємності малоймовірне.

Автомобіль із ГБО має балон з мультиклапаном. Який обмежує наповнення балона при заправці, а ще не допускає небезпечного підвищення тиску (і вибуху) при значному нагріві – наприклад, при пожежі чи тривалій стоянці під південним сонцем.

Певно, єдине, що додатково потребується від власника газифікованої машини - не ігнорувати запах газу у випадку його появи. До пропан-бутану (LPG) навмисне додається потужний ароматизатор, який привертає увагу у випадку протічки.

Тоді треба прямувати на СТО або просто перекрити кран на балоні і продовжити експлуатацію на бензині аж поки з’явиться можливість відвідати майстрів.

А витрати на володіння ГБО?

Звісно, додаткові витрати є - планове ТО для газової апаратури, яке найчастіше проводиться разом з ТО всієї машини. Включає в себе зазвичай заміну двох газових фільтрів, перевірку герметичності і стану балона, інспекцію редуктора і блока керування.

Як згадувалося вище, двигуни без гідрокомпенсаторів потребують частішої перевірки клапанних зазорів – і це теж додаткові витрати.

Фотр: водії не просто так ховають заправну горловину подалі від випадкового погляду (freepik.com)

На яке авто не можна поставити ГБО?

Будь-яке бензинове авто можна обладнати газовою системою. Проте в певних випадках це буде настільки дорого, що підпадає під сумнів сам сенс переобладнання. Зокрема, йдеться про сучасні двигуни з безпосереднім упорскуванням типу GDI, TSI, TFSI, EcoBoost тощо.

Подібні агрегати з безпосереднім впорскуванням пального потребують спеціальних комплектів та складніших налаштувань. Плюс навіть під час роботи на газі вони споживають трохи бензину. Через це рентабельність переходу на газ для них нижча, і власники не так мчасто йдуть на таке переобладнання.

Так само вагомі нюанси при встановленні ГБО мають турбовані мотори. Переобладнання їх обходиться дорожче і вимагає більш ретельного налаштування та обслуговування, ніж встановлення газу на звичайний атмосферний двигун.

Коли потрібно реєструвати ГБО?

Держава вимагає реєструвати газопаливну систему на машині, розглядаючи це як переобладнання транспортного засобу (ст. 32 Закону України "Про дорожній рух"). Деякі юристи так не вважають, але сперечатись з державними органами непросто.

Проте, величезна частина власників своє ГБО не реєструють: почасти через високу повну вартість процедури (порядку 3 000 - 5 000 грн), почасти - через те, що "нарватись" на штраф може тільки дуже нещасливий водій.

Адже обов’язковий державний техогляд для приватних автівок у нас відсутній, а перевіряти технічний стан машини на дорозі патрульні фактично не можуть. Відтак, зафіксувати факт незареєстрованого переобладнання машини під газ непросто - відтак, і накласти за це штраф теж.

На завершення

Як би не стрибали ціни на заправках, ГБО залишається одним з реальних способів скоротити витрати на автомобіль. Хоча і універсальним рішенням його не назвеш - перехід на газ допоможе не кожному водію.

Найбільшу користь ГБО приносить тим, хто багато їздить і має автомобіль з класичним бензиновим двигуном, для якого існує перевірене технічне рішення з газифікації.

Окремо наголосимо, що дуже важливо обрати компетентну майстерню для встановлення ГБО, адже від правильності інсталяції і налаштувань буде залежати надійність системи і економія на ній.