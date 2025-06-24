Ford представив швидкісний пікап з V8: ось як він виглядає

Повідомляється, що F-150 Lobo отримав занижену на 50 мм задню підвіску і оригінальний обвіс по периметру кузова, який покликаний візуально зменшити кліренс.

На передній частини з'явилися пунктирна світлодіодна смуга і чорні радіаторні грати. На капоті відтепер розташовані додаткові повітроводи. Пікап також отримав чорний декор і шильдики з назвою. На вибір запропоновано п'ять кольорів кузова.

Що сховано під капотом

Пікап Ford F-150 Lobo створений на базі серійної версії STX із дворядною кабіною Super Crew. Стандартне шасі переналаштоване для більш впевненої їзди асфальтом, а ось атмосферний двигун V8 на 5,0 л залишився без доопрацювань і, як і раніше, розвиває 406 к.с. та 556 Нм. Разом з ним працюють десятиступінчастий "автомат" і повнопривідна трансмісія.

Ціна питання

Головною перевагою моделі Ford F-150 Lobo перед тюнінговими машинами творці вважають повністю заводське виконання із збереженням офіційної гарантії. Крім того, доплата за версію Lobo щодо базового пікапа Ford F-150 STX цілком гуманна: 4700 доларів. Таким чином, серійний пікап обійдеться ентузіастам трохи більше ніж 60 тисяч доларів.