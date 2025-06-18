У Європі може з'явитись пільговий клас автомобілів: що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Влада Євросоюзу не перший рік методично посилює тиск на автовиробників, запроваджуючи дедалі жорсткіші регламенти, що стосуються екологічності та безпеки нових автомобілів. Тиск цих нормативів настільки великий, що автовиробникам стає просто невигідно розробляти та виробляти компактні автомобілі.

Що відомо про новий клас

На фоні цього голова ради директорів концерну Stellantis Джон Елкан запропонував Євросоюзу створити нову пільгову категорію автомобілів під назвою E-Car. За задумом Елканна такі машини повинні стати аналогами японських кей-карів, на які припадає близько 40% продажів на внутрішньому ринку.

Крім того, подібні масові та доступні машинки зі зниженою собівартістю допоможуть європейським компаніям вистояти проти напливу дешевих китайських електромобілів.

Посилення тиску на автовиробників

За даними статистики, раніше на європейському ринку щорічно продавався приблизно один мільйон автомобілів ціною менше 15 тисяч євро, а зараз цей показник впав до 100 тисяч. За планами Євросоюзу до 2030 року буде запроваджено понад 120 жорстких нормативів в автомобільній галузі. При цьому вже зараз 25% усієї роботи інженерів зводиться до численних перевірок та погоджень із чинним регламентом замість розробки автомобілів як таких.

На думку голови Групи Renault Луки де Мео, їздити щодня електромобілем масою 2,5 тони – це явна екологічна дурість. Лука де Мео вважає, що по-справжньому екологічними можуть бути лише компактні та легкі електромобілі, призначені для поїздок містом та локальної доставки товарів.

За його словами, виходом із ситуації міг би стати окремий регламент для машин малого класу, який би звільнив їх від надмірних нормативів.

Цікаво, що і Група Renault, і концерн Stellantis активно користуються лазівкою в європейському законодавстві, яка прибирає більшість сертифікаційних вимог для квадрициклів. Саме в цьому класі грають Citroen Ami з численними побратимами або Mobilize Duo (спадкоємець моделі Renault Twizy). Однак ці машинки занадто малі, тихі і небезпечні, щоб стати по-справжньому масовим транспортом.