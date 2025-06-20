Електромобіль Hyundai Ioniq 6 перетворили на спорткар: перші фото

Корейський автовиробник розкрив дату прем'єри спортивної версії електромобіля Hyundai Ioniq 6 N. Дебют новинки відбудеться на Фестивалі швидкості в Гудвуді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
Судячи з перших офіційних зображень, зовні Ioniq 6 N нагадуватиме виконання N Line. У повноцінного N-седана роздільна "піксельна" оптика та спортивні бампери, але на задньому склі, на відміну від Ioniq N Line, височіє велике антикрило.
Помітно, що Ioniq 6 N пофарбований у фірмовий відтінок Hyundai N Performance Blue з червоними акцентами, а завершують образ легкосплавні колісні диски, "взуті" у спортивні шини.
Очікується, що новинка буде технічно уніфікована зі спорідненим Ioniq 5 N. У хетбчека два електромотори, встановлені на різних осях і сумарно видають 609 кінських сил або 650 при активації Boost-режиму. Батарея, ймовірно, буде та сама – на 84 кВт*год.
Електричному седану обіцяні покращена адаптивна підвіска, потужніші гальма та інші налаштування кермового керування. Також в оснащення, напевно, увійде система N e-shift, що імітує роботизовану трансмісію і працює в парі зі звуковим генератором N Sound Plus.
А від Ioniq 5 N, що дебютував два роки тому, новинку вигідно відрізнятимуть нижчий кліренс, покращена аеродинаміка і, можливо, інші нові "фішки", про які Hyundai розповість у липні.
Нагадаємо, раніше корейський автовиробник представив оновлений кросовер Hyundai Palisade. Фактично це той же автомобіль, що вже кілька місяців продається у рідній Південній Кореї, проте на автосалоні в Нью-Йорку Palisade з'явився в нових версіях.
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