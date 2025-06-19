Екстремальне купе Chevrolet Corvette ZR1 отримало повний привід: ось як воно виглядає

Нова версія Chevrolet Corvette носить індекс ZR1X, де X означає повний електричний привід. Задні колеса тут, як і раніше, обертає бітурбодвигун V8 на 5,5 л від Corvette ZR1 (1079 к.с., 1121 Нм), але на передній осі також з'явився модернізований електромотор від E-Ray (189 к.с., 197 Нм).

Максимальна віддача, яка доступна в режимі Push-to-Pass, становить 1267 к.с. Розгін з місця до 97 км/год у суперкара займає менше двох секунд.

Особливість силової установки

Електрична та бензинова частини силової установки ZR1X не пов'язані між собою – у цьому плані суперкар схожий на E-Ray. Він використовує адаптовану під потужніший ДВЗ керуючу електроніку і пропонує три трекові режими роботи гібридної системи.

В Endurance підтримується заряд батареї для зниження витрати палива, Qualifying вибирається оптимальна стратегія для кращого часу кола, а в Push-to-Pass розкривається весь потенціал.

Також разом із ZR1X на Corvette дебютувала антибуксувальна система PTM Pro, який включає систему управління вектором тяги з функцією рекуперації, функцію Front Axle Pre-Control (підгальмовує внутрішнє колесо в поворотах для кращої маневреності) та лонч-контроль. Крім цього Corvette ZR1X отримав найбільші гальмівні диски за всю історію моделі з 10-поршневими супортами Alcon спереду, і шестипоршневими ззаду.

Варіанти шасі

Покупцям ZR1X запропонують два варіанти шасі, обидва – з амортизаторами Magnetic Selective Ride Control 4.0. Базове налаштоване під комфортну їзду, тому йде з шинами Michelin Pilot Sport 4S.

Друге включає пакет ZTK Performance, у складі якого більш жорсткі пружини, шини Michelin Pilot Sport Cup 2 R з особливими характеристиками та аеродинамічний обвіс Carbon Aero, що генерує до 544 кілограмів притискного зусилля.