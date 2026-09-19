Дощ за кермом: як полегшити керування авто і в чому загроза

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Чи не загроза! Водії часто ігнорують дощ - мовляв, такі собі опади. І розплачуються за це

Водії часто ігнорують дощ - мовляв, такі собі опади. І розплачуються за це Дощ буває підступним - як і будь-які опади, він може раптово змінити свою інтенсивність і погіршити умови руху

- як і будь-які опади, він може раптово змінити свою інтенсивність і погіршити умови руху Електронні асистенти водія під час дощу можуть хибити, і до цього слід бути готовим

Фото: дощ та подібні опади часто роблять дорогу буквально слизькою (unsplash.com)

Гірше за лід

Всі знають, що за мокру дорогу шини чіпляються не так надійно, як за суху. Але не всі знають, що іноді дощ перетворює асфальт фактично на лід. Причому без особливого попередження.

Перш за все, слід розуміти, що у мокрого асфальту на одній тій самій дорозі може бути різний коефіцієнт зчеплення - тобто різний ступінь "слизоти". Варіанти такі:

Найбільш слизький асфальт - у перші хвилини дощу. Частинки гуми від шин, пил і нанесений колесами грунт, змочені водою, працюють як свого роду мастило. Через це колеса ковзають по дорозі;

- у перші хвилини дощу. Частинки гуми від шин, пил і нанесений колесами грунт, змочені водою, працюють як свого роду мастило. Через це колеса ковзають по дорозі; Найменш слизький асфальт - під час тривалого дощу, коли весь бруд змили потоки води і кожна мікронерівність дороги більш-менш надійно зчіпляється з гумою протектора;

- під час тривалого дощу, коли весь бруд змили потоки води і кожна мікронерівність дороги більш-менш надійно зчіпляється з гумою протектора; Особливий випадок - не відвертий дощ, а мряка чи густий туман. В такому випадку вологи на дорозі замало для того, щоб змивати бруд, але достатньо для того, щоб перетворити його на мастило. Причому тривалість таких опадів не має значення.

- не відвертий дощ, а мряка чи густий туман. В такому випадку вологи на дорозі замало для того, щоб змивати бруд, але достатньо для того, щоб перетворити його на мастило. Причому тривалість таких опадів не має значення. Майже лід. Так, навіть теплого вересня-жовтня ви можете себе відчути як під час ожеледі. Причина - опале листя. Воно саме по собі часто буває слизьким, бо має сік, який вичавлюється під тиском пригальмованих коліс. А у змоченому водою стані листя прослизають одне по одному, так що машина втрачає керованість

Як діяти правильно. Відповідальному водієві замало розуміти, що він їде мокрим асфальтом. Дуже бажано фіксувати і стан того асфальту - чи є ймовірність, що він в даний момент дуже слизький?

Автоексперт Євген Муджирі, засновник проекту Autogeek, застерігає: "Невидима, але вкрай слизька плівка на трохи змоченому асфальті - справжнє "рідке мило". Поки злива повністю не змиє цей бруд, гальмівний шлях може бути навіть довшим, ніж під час сильного потопу".

З іншого боку, під час тривалого дощу коефіцієнт зчеплення промитого асфальту дуже близький до сухого - але разом з тим інтенсивний дощ загрожує акваплануванням.

Щоб машина не спливла

Смертельно небезпечний ефект, який під час дощу створює не стільки природа, скільки сам водій: аквапланування. Так називається ситуація, коли машина спливає над поверхнею дороги на тонкому шарі води.

Точніше, це такий собі водяний клин, який нагортає перед собою на мокрому асфальті кожне колесо. Щоб він не набрав критичної висоти, через канавки на протекторі шини вода відводиться з плями її контакту з дорогою, в сторони від колеса, але...

Коли машина рухається надто швидко, вода відходити в сторони не встигає, колесо не протискує воду і зрештою спливає - втрачає контакт з асфальтом. Разом з тим втрачається і керованість машини.

І навіть гальмування тут вже не допомагає, бо авто встигає зміститись убік і злетіти в кювет раніше, ніж загальмовані колеса протиснуть воду і відновлять контакт з дорогою. А найгірше те, що спрогнозувати аквапланування непросто, воно виникає без попередження.

Як діяти правильно. Ніхто не назве вам точну цифру, коли машина вийде на режим аквапланування - чинників дуже багато, від моделі шин до колійності і кількості води на дорозі. Тому слід засвоїти: звична "літня" швидкість і осіння погода - речі несумісні.

Автоексперт Євген Муджирі висвітлює ще один аспект аквапланування - стан шин:

"Запобігання акваплануванню - це суто механічна робота канавок протектора, які мають відводити літри води щосекунди.

Якщо закон дозволяє мінімальну глибину протектора 1,6 мм, то на практиці для безпечного руху в дощ критичний мінімум становить не менше 3-4 мм. "Лиса" гума втрачає контакт із дорогою вже на швидкості 60-70 км/год, перетворюючи машину на некеровані бобслейні санки."

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Побачити все

Чимала частка ДТП у дощову погоду стається через те, що водій не побачив перешкоду на дорозі. І це теж доволі підступна ситуація, адже у справному сучасному авто водій зазвичай добре бачить дорогу попри дощ.

Нюанс у тому, що в якійсь момент ситуація може раптово погіршитись:

спітніли вікн а. На холодному склі осідає волога, яка є у повітрі салону - з одягу, килимків, від подиху людей. Коли система вентиляції справна, а скло прогріте опалювачем, вікна залишаються прозорими. Але при порушенні цих умов (порція води на скло, засмічений фільтр салону, балакучі пасажири в машині) скло може спітніти;

а. На холодному склі осідає волога, яка є у повітрі салону - з одягу, килимків, від подиху людей. Коли система вентиляції справна, а скло прогріте опалювачем, вікна залишаються прозорими. Але при порушенні цих умов (порція води на скло, засмічений фільтр салону, балакучі пасажири в машині) скло може спітніти; спрей бруду з коліс вантажівки вкрив лобове скло. Таке буває при наближенні до старих ваговозів без бризковиків, зокрема, при обгоні. Краще в таких випадках завчасно вмикати двірники "на повну";

вкрив лобове скло. Таке буває при наближенні до старих ваговозів без бризковиків, зокрема, при обгоні. Краще в таких випадках завчасно вмикати двірники "на повну"; лобове скло раптом залило потоком води, піднятим з калюжі попутною чи зустрічною машиною;

води, піднятим з калюжі попутною чи зустрічною машиною; несправні склоочисники. Найтиповіший випадок - зношений двірник, який так-сяк прибирає з лобового воду, але який не може з першого разу впоратись з брудом, закинутим з дороги. Також старий двірник може порватись чи зламатись в ході роботи.

Як діяти правильно. В негоду треба тримати меншу швидкість і більш уважно прогнозувати дорожню ситуацію. Також не слід вирушати в дорогу при непрогрітому салоні, коли зненацька можуть спітніти вікна. Вивчіть, як у вашій машині вмикати швидкий обдув лобового скла і максимальну швидкість склоочисників.

"Так, на оглядовість у дощ впливає в першу чергу мікроклімат у салоні", - продовжує наш експерт Євген Муджирі.

"Більшість ДТП у дощ трапляються не через технічні несправності, а через банальне "не побачив". Зношені щітки склоочисників залишають мікроплівку води, яка сліпить у світлі фар зустрічних авто", - нагадує експерт.

"Додайте до цього запотівання скла - і ризик зростає в рази. Базова порада тут - обов’язково вмикати кондиціонер або клімат-контроль (навіть у прохолодну погоду), адже він миттєво сушить повітря в салоні".

Фото: на початку осені водієві слід перевірити кліматичну установку і склоочисники (unsplash.com)

Електроніка не врятує?

Варто окремо сказати про нюанси роботи в дощ систем безпеки та електронних асистентів водія, якими устатковані багато яких сучасних авто (ABS, ESP та інші). Так, вони значно спрощують життя, але вони не збільшують фізичне зчеплення з дорогою.

"Тут є окремий нюанс для власників сучасних авто, гібридів та електрокарів" - розповідає Євген Муджирі, засновник електромобільного проекту Autogeek.

"Різке скидання газу при агресивному режимі рекуперації або різке гальмування двигуном на мокрому повороті може призвести до миттєвого зриву ведучої осі і занос ще до того, як ви торкнетеся педалі гальма.

Одне слово, у дощ безпека вимірюється не вартістю авто чи системами стабілізації, а двома простими речами: збільшеною мінімум удвічі дистанцією та готовністю скинути швидкість до того, як машина сама втратить зв'язок з асфальтом".

На завершення

"Головна небезпека їзди під час дощу криється не в самій воді, а в психології водія", - наголошує Євген Муджирі.

"Більшість сприймає мокру дорогу просто як "трохи вологіший асфальт", продовжуючи їхати у звичному темпі. Проте закони фізики не знають компромісів: зміна коефіцієнта зчеплення перетворює звичне авто на зовсім інший транспортний засіб", - підсумовує автоексперт.

Експерти з безпеки тому і говорять про зниження швидкості у негоду, що на водія восени можуть чекати сюрпризи типу вищезгаданих. І відповідно, на меншій швидкості він матиме більше секунд для реакції на непередбачувані дорожні події.

З іншого боку, полегшити керування у вологу погоду допоможе справний автомобіль - власне, кліматичну установку в будь-якому випадку треба привести до ладу напередодні холодів.