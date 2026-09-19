Дощ за кермом: як полегшити керування авто і в чому загроза

Більшість водіїв не сприймають дощ як велику перешкоду, але дарма - є чимало ситуацій, коли він стає причиною несподіваних аварій. Називаємо три конкретні ознаки, коли водієві треба всерйоз остерігатись дощу.
Про ситуації, коли дощ створює реальну загрозу безпеці і про те, як тоді поводитись тоді водієві, читайте в матеріалі РБК-Україна.
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Всі знають, що за мокру дорогу шини чіпляються не так надійно, як за суху. Але не всі знають, що іноді дощ перетворює асфальт фактично на лід. Причому без особливого попередження.
Перш за все, слід розуміти, що у мокрого асфальту на одній тій самій дорозі може бути різний коефіцієнт зчеплення - тобто різний ступінь "слизоти". Варіанти такі:
Як діяти правильно. Відповідальному водієві замало розуміти, що він їде мокрим асфальтом. Дуже бажано фіксувати і стан того асфальту - чи є ймовірність, що він в даний момент дуже слизький?
Автоексперт Євген Муджирі, засновник проекту Autogeek, застерігає: "Невидима, але вкрай слизька плівка на трохи змоченому асфальті - справжнє "рідке мило". Поки злива повністю не змиє цей бруд, гальмівний шлях може бути навіть довшим, ніж під час сильного потопу".
З іншого боку, під час тривалого дощу коефіцієнт зчеплення промитого асфальту дуже близький до сухого - але разом з тим інтенсивний дощ загрожує акваплануванням.
Смертельно небезпечний ефект, який під час дощу створює не стільки природа, скільки сам водій: аквапланування. Так називається ситуація, коли машина спливає над поверхнею дороги на тонкому шарі води.
Точніше, це такий собі водяний клин, який нагортає перед собою на мокрому асфальті кожне колесо. Щоб він не набрав критичної висоти, через канавки на протекторі шини вода відводиться з плями її контакту з дорогою, в сторони від колеса, але...
Коли машина рухається надто швидко, вода відходити в сторони не встигає, колесо не протискує воду і зрештою спливає - втрачає контакт з асфальтом. Разом з тим втрачається і керованість машини.
І навіть гальмування тут вже не допомагає, бо авто встигає зміститись убік і злетіти в кювет раніше, ніж загальмовані колеса протиснуть воду і відновлять контакт з дорогою. А найгірше те, що спрогнозувати аквапланування непросто, воно виникає без попередження.
Як діяти правильно. Ніхто не назве вам точну цифру, коли машина вийде на режим аквапланування - чинників дуже багато, від моделі шин до колійності і кількості води на дорозі. Тому слід засвоїти: звична "літня" швидкість і осіння погода - речі несумісні.
Автоексперт Євген Муджирі висвітлює ще один аспект аквапланування - стан шин:
"Запобігання акваплануванню - це суто механічна робота канавок протектора, які мають відводити літри води щосекунди.
Якщо закон дозволяє мінімальну глибину протектора 1,6 мм, то на практиці для безпечного руху в дощ критичний мінімум становить не менше 3-4 мм. "Лиса" гума втрачає контакт із дорогою вже на швидкості 60-70 км/год, перетворюючи машину на некеровані бобслейні санки."
Чимала частка ДТП у дощову погоду стається через те, що водій не побачив перешкоду на дорозі. І це теж доволі підступна ситуація, адже у справному сучасному авто водій зазвичай добре бачить дорогу попри дощ.
Нюанс у тому, що в якійсь момент ситуація може раптово погіршитись:
Як діяти правильно. В негоду треба тримати меншу швидкість і більш уважно прогнозувати дорожню ситуацію. Також не слід вирушати в дорогу при непрогрітому салоні, коли зненацька можуть спітніти вікна. Вивчіть, як у вашій машині вмикати швидкий обдув лобового скла і максимальну швидкість склоочисників.
"Так, на оглядовість у дощ впливає в першу чергу мікроклімат у салоні", - продовжує наш експерт Євген Муджирі.
"Більшість ДТП у дощ трапляються не через технічні несправності, а через банальне "не побачив". Зношені щітки склоочисників залишають мікроплівку води, яка сліпить у світлі фар зустрічних авто", - нагадує експерт.
"Додайте до цього запотівання скла - і ризик зростає в рази. Базова порада тут - обов’язково вмикати кондиціонер або клімат-контроль (навіть у прохолодну погоду), адже він миттєво сушить повітря в салоні".
Варто окремо сказати про нюанси роботи в дощ систем безпеки та електронних асистентів водія, якими устатковані багато яких сучасних авто (ABS, ESP та інші). Так, вони значно спрощують життя, але вони не збільшують фізичне зчеплення з дорогою.
"Тут є окремий нюанс для власників сучасних авто, гібридів та електрокарів" - розповідає Євген Муджирі, засновник електромобільного проекту Autogeek.
"Різке скидання газу при агресивному режимі рекуперації або різке гальмування двигуном на мокрому повороті може призвести до миттєвого зриву ведучої осі і занос ще до того, як ви торкнетеся педалі гальма.
Одне слово, у дощ безпека вимірюється не вартістю авто чи системами стабілізації, а двома простими речами: збільшеною мінімум удвічі дистанцією та готовністю скинути швидкість до того, як машина сама втратить зв'язок з асфальтом".
"Головна небезпека їзди під час дощу криється не в самій воді, а в психології водія", - наголошує Євген Муджирі.
"Більшість сприймає мокру дорогу просто як "трохи вологіший асфальт", продовжуючи їхати у звичному темпі. Проте закони фізики не знають компромісів: зміна коефіцієнта зчеплення перетворює звичне авто на зовсім інший транспортний засіб", - підсумовує автоексперт.
Експерти з безпеки тому і говорять про зниження швидкості у негоду, що на водія восени можуть чекати сюрпризи типу вищезгаданих. І відповідно, на меншій швидкості він матиме більше секунд для реакції на непередбачувані дорожні події.
З іншого боку, полегшити керування у вологу погоду допоможе справний автомобіль - власне, кліматичну установку в будь-якому випадку треба привести до ладу напередодні холодів.
Раніше в нашій публікації ми розбирались, як дощ може зашкодити автомобілю і як водій може захистити машину від "мокрих" неприємностей