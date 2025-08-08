Детейлінг авто вдома. Повний гід, як повернути машині ідеальний вигляд без СТО!

Повернути інтер’єру його первинний вигляд не так важко - попри те, що слово детейлінг здається нам таким загадковим. Розкриваємо основні секрети цього процесу - щоб освіжити салон і зекономити кілька тисяч гривень.
Про послідовність операцій детейлінгу салону авто у домашніх умовах читайте в матеріалі РБК-Україна.
Можливо, професіонали з автомакіяжу скажуть, що термін "детейлінг" тут використовується дещо умовно, але йдеться саме про глибоке очищення салону - таке, що повертає йому свіжість і доглянутий вигляд. Адже навіть якщо серйозних пошкоджень немає, інтер’єр без ретельного догляду часто має вигляд втомлений і зношений.
Якщо вважати, що ви обійдетесь без демонтажу пластикових деталей оздоблення, інструментальний арсенал потрібен буде елементарний:
Мета проста - ретельно прибрати пил і бруд з кожного міліметра внутрішнього оздоблення автомобіля. Відкриті ділянки очищаються звичним способом: спочатку протираються вологою серветкою з миючим засобом, а потім поліруються відповідним препаратом.
А от для важкодоступних зон, куди серветка не дістає, знадобиться пензлик або маленька щіточка.
Ось де саме слід попрацювати інструментом:
- У місцях стику панелей - на торпедо, центральній консолі, дверних картах і оббивці сидінь.
- У проміжках між кнопками та навколо них.
- Усередині вентиляційних решіток.
- На рельєфних елементах - ручках, важелях, регуляторах, де накопичується пил.
- Під внутрішніми ручками відкривання дверей.
- Уздовж гумових ущільнювачів вікон - як зсередини, так і зовні.
- По периметру рамки салонного дзеркала.
- Біля кріплень сонцезахисних козирків.
- У складках дверних гумових ущільнювачів.
Можливо, ви вважаєте, що в цих місцях немає видимого забруднення - і частково будете праві. Але навіть без явного бруду пластик і гума можуть виглядати тьмяно через тонкий шар пилу, природнє старіння матеріалу або інші фактори. Завдання - повернути їм свіжий, доглянутий вигляд за допомогою очищення і полірування.
Сенс завдання такий: спочатку потрібно розм’якшити забруднення на пластикових і гумових деталях, потім акуратно видалити їх разом із вологою, висушити поверхню, і нанести засіб, який поверне їй свіжий вигляд.
Як це роблять професіонали:
Подібне ретельне очищення всього, що тільки можна, справді дає ефект - автомобіль зсередини сприймається як новий - особливо, якщо застосовано освіжувач повітря типу "Нова машина".
Але не думайте, що на старій або занедбаній машині все вдасться вирішити самим лише очищенням - деякі деталі, пошкоджені сонцем, температурою, часом та пасажирами, краще буде замінити іншими – новими чи вживаними.
Так чи інакше, треба зрозуміти та втілити головний принцип детейлінгу: жодна, навіть найменша видимо деталь інтер’єру не повинна залишитись без уваги.
При підготовці статті були використані матеріали Autocentre та Autocar.