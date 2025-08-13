Дебютував стильний пікап від Fiat з привабливим цінником: ось як він виглядає

Доступний пікап Fiat Toro дебютував після серйозного оновлення. Автомобіль популярний, в першу чергу, на ринках Південної Америки – за кілька років авто розійшлось тиражем 600 тисяч штук.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
Так, завдяки новим бамперам з горизонтальними акцентами і незграбними гратами радіатора передня частина пікапа стала виглядати грубіше, ніж раніше, задні ліхтарі стали компактнішими.
Багаті версії Ranch і Ultra отримали нове оформлення силових дуг над вантажним відсіком. За рахунок нового обвісу підросла і довжина пікапа – з 4915 мм до 4954 мм. Покупці зможуть вибрати колеса діаметром 17 або 18 дюймів із новим дизайном.
Інтер'єр пікапа також змінився. Наприклад, з'явилися нові кермо та важіль трансмісії. Крім того, для виконання Ranch передбачено оздоблення салону коричневою шкірою. У 7-дюймового дисплея приладів змінена графіка.
Передньопривідний Fiat Toro зберіг бензиновий турбомотор на 1,3 л (180 к.с., 270 Нм) сімейства Firefly, який поєднується з шестиступінчастим "автоматом". А ось простий атмосферний двигун на 1,8 л (139 к.с.) та турбодизель 2.0 MultiJet (170 к.с.) виключені з гами. Повнопривідний Toro відтепер оснащується турбодизелем на 2,2 л (203 к.с., 450 Нм) у поєднанні з дев'ятиступінчастим "автоматом".
Оновлені пікапи Fiat Toro вже надійшли у виробництво. Ціни починаються з 29 500 доларів за передньопривідний варіант і сягають 42 000 доларів за повнопривідний дизельний варіант Ranch.
Нагадаємо, раніше італійський автовиробник офіційно представив електричну вантажівку Fiat Tris. Цікаво, що це перша триколісна модель за всю 126-річну історію компанії.