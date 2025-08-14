Чому люди миють машину своїми руками: несподівані причини

Недбала мийка може завдавати шкоди автомобілю - тим більше, якщо вона є такою систематично. Але це не єдина причина, з якої частина автовласників воліє мити машину власними руками. Чи не варто усім брати з них приклад?
Про кілька способів продовжити життя кузова, організувавши його правильну мийку, читайте в матеріалі РБК-Україна.
Ми говоримо про негативний вплив мийки на кузов автомобіля з кількох причин:
А насправді мийка губкою, навіть спеціальною, є одним з найбільш травматичних для машини способів, оскільки піщинки затримуються в мочалці і під тиском руки мийника дряпають машину. Тому так важливо часто прополіскувати губку і міняти воду у відрі. Також важливо, наскільки ефективно на початку було змито бруд з кузова струменем води – апаратом високого тиску чи просто з шланга. Доречи, наприкінці процедури машину знов треба омити водою.
Економія грошей. Помити машину з кожним сезоном стає дедалі дорожче. Особливо якщо йдеться про центральний район міста або про велике місто взагалі, і особливо - якщо у вас великий кросовер чи мінівен (окремий рядок "джип" - типова картина для прейскуранту).
Економія часу. На хорошу автомийку у хорошому районі завжди буде черга. І навіть якщо організовано візит за попереднім записом, власник все одно змушений витрачати час у кімнаті очікування, поки професіонали працюють з його авто. Для багатьох енергійних автомобілістів це неприпустимі розкоші.
Якість. Старе правило "хочеш зробити добре – зроби сам" працює і на автомийці. Щоб не нервуватись щодо того, що мийники залишили бруд на порогах і в прорізах дверей та подряпали лак на капоті, найільш прискіпливі автомобілісти воліють зробити цю неважку роботу самотужки. Тим більше, якщо на питання якості накладаються два приведені вище чинники.
Задоволення. Доволі багато власників настільки люблять своє авто, що будь-яка форма тісного спілкування з ним приносить задоволення. І мийка кузова губкою, з піною та теплою водою - у тому числі.
Побачити дефекти. Попутно із миттям дбайливий власник може дослідити стан ЛФП і відзначити сколи та подряпини на ньому. Багато які з таких пошкоджень бажано найближчим часом усунути в той чи інший спосіб.
Для початку нагадаємо, що мийка автомобіля має проводитись у спеціально призначених місцях. В першу чергу йдеться про мінімізацію шкоди для природи і про забруднення території.
Щоб якісно помити авто і не пошкодити лакофарбове покриття, дотримуйтесь таких кроків:
Лакофабове покриття машини великою мірою старішає саме через часті мийки - лак стає матовим від мікроподряпин. Тому якщо вам не хочеться з часом замовляти глибоке полірування (яке зменшує товщину ЛФП), краще систематично захищати покриття захисною поліроллю, чи то воскового типу, чи то типу так званого рідкого скла.
