Чому люди миють машину своїми руками: несподівані причини

Правильно помити авто – як це?

Ми говоримо про негативний вплив мийки на кузов автомобіля з кількох причин:

Дрібні часточки бруду, особливо піщинки та подібні включення, під час обробки кузова губкою чи щітками, залишають на поверхні мікроподряпини. З часом через це фарба чи лак стають матовими і машина отримує вигляд старої;

Застосовані при мийці шампуні часто бувають надто агресивними. Особливо це стосується професійних препаратів ("безконтактна мийка" та ін.), орієнтовані на швидку дію проти забруднень. "Зла хімія" може провокувати корозію на оголеному металі, втрату блиску покрить оздоблення, які імітують декоративний хром чи взагалі втрату цього "хромування";

Температура. Якщо вода має надто контрастну температуру відносно температури кузова (влітку надто холодна, взимку - надто тепла), лакофарбове покриття отримує мікротріщини, які з часом призводять до його руйнування.

А насправді мийка губкою, навіть спеціальною, є одним з найбільш травматичних для машини способів, оскільки піщинки затримуються в мочалці і під тиском руки мийника дряпають машину. Тому так важливо часто прополіскувати губку і міняти воду у відрі. Також важливо, наскільки ефективно на початку було змито бруд з кузова струменем води – апаратом високого тиску чи просто з шланга. Доречи, наприкінці процедури машину знов треба омити водою.

Фото: щоб численні мийки не зробили врешті решт кузов матовим, треба використовувати спеціальні губки і якісний шампунь (unsplash.com)

Чому люди миють машину самі?

Економія грошей. Помити машину з кожним сезоном стає дедалі дорожче. Особливо якщо йдеться про центральний район міста або про велике місто взагалі, і особливо - якщо у вас великий кросовер чи мінівен (окремий рядок "джип" - типова картина для прейскуранту).

Економія часу. На хорошу автомийку у хорошому районі завжди буде черга. І навіть якщо організовано візит за попереднім записом, власник все одно змушений витрачати час у кімнаті очікування, поки професіонали працюють з його авто. Для багатьох енергійних автомобілістів це неприпустимі розкоші.

Якість. Старе правило "хочеш зробити добре – зроби сам" працює і на автомийці. Щоб не нервуватись щодо того, що мийники залишили бруд на порогах і в прорізах дверей та подряпали лак на капоті, найільш прискіпливі автомобілісти воліють зробити цю неважку роботу самотужки. Тим більше, якщо на питання якості накладаються два приведені вище чинники.

Задоволення. Доволі багато власників настільки люблять своє авто, що будь-яка форма тісного спілкування з ним приносить задоволення. І мийка кузова губкою, з піною та теплою водою - у тому числі.

Побачити дефекти. Попутно із миттям дбайливий власник може дослідити стан ЛФП і відзначити сколи та подряпини на ньому. Багато які з таких пошкоджень бажано найближчим часом усунути в той чи інший спосіб.

Як помити машину своїми руками: порядок дій

Для початку нагадаємо, що мийка автомобіля має проводитись у спеціально призначених місцях. В першу чергу йдеться про мінімізацію шкоди для природи і про забруднення території.

Щоб якісно помити авто і не пошкодити лакофарбове покриття, дотримуйтесь таких кроків:

Підготуйте все необхідне: дві спеціальні губки (саме для автомийки - з великими порами), відро, автошампунь, м’яку серветку (краще замшеву). Ідеально - мийка високого тиску, але підійде і шланг з сильним напором. Уникайте одягу з великими гудзиками. Змочіть бруд: використовуйте струмінь води зверху вниз. Хай хоча б частина частинок бруду стече сама, не дряпаючи поверхню під тиском губки. Нанесіть шампунь на першу губку, 1 - 2 ковпачки, змочіть її і починайте мити з даху, поступово спускаючись донизу. Промивайте губку часто: це зменшить ризик появи мікроподряпин. Не занурюйте губку глибоко у відро - там ви наберете у неї піску, який осідає на дні. Змініть губку на іншу, коли дійдете до нижньої частини кузова - там більше бруду, і хай це буде ваша більш брудна мочалка. Міняйте воду у відрі при забрудненні, додаючи нову порцію шампуню. Для порогів і коліс краще мати окреме відро. Локальні плями обробляйте окремо, використовуючи більше піни - вона обволікає частинки бруду і запобігає подряпинам. Ретельно змийте шампунь сильним струменем води. Осушіть авто м’якою серветкою (замшею), постійно її промиваючи. Інакше залишаться розводи та плями.

Висновок

Лакофабове покриття машини великою мірою старішає саме через часті мийки - лак стає матовим від мікроподряпин. Тому якщо вам не хочеться з часом замовляти глибоке полірування (яке зменшує товщину ЛФП), краще систематично захищати покриття захисною поліроллю, чи то воскового типу, чи то типу так званого рідкого скла.