Чим пахне поганий бензин і як визначити неякісне пальне при заправці: поради водіям

Чим пахне бензин

Переплутати їх не можна ні з чим - настільки специфічні ці пахощі, що поширює навколо себе горловина бензобака.

Автомобільний бензин має характерний, різкуватий запах завдяки одній зі своїх складових - бензолу. Ця речовина дуже летка, тому навіть у невеликих кількостях вона надає паливу виразного "аромату".

На початку епохи масового використання автомобілів, приблизно сто років тому, бензол спеціально додавали до бензину. Той прямогонний продукт мав недостатню детонаційну стійкість, і для підвищення октанового числа (ОЧ) використовувався бензол.

Але вже у1940-х роках підвищувати ОЧ почали за рахунок удосконалення процесів перегонки нафти, і кількість бензолу в пальному зменшилася.

Раніше бензин мав інший запах

Таку думку ви можете почути від водіїв старшого покоління, які заправляли автомобілі ще олдскульним бензином А-76 та більш просунутим АІ-93.

І в принципі вони праві, адже за радянськими ГОСТами бензолу в бензині було більше у кілька разів - порядку 5 %. На той час спеціально в пальне його вже не додавали, але вміст особливо і не обмежували.

Сьогодні бензол теж навмисно не додають до пального, однак він усе ще присутній у складі бензину як побічний продукт нафтопереробки. Згідно з сучасними нормами, його вміст у паливі не повинен перевищувати 1%.

Це досить невелика кількість, і саме тому досвідчені водії часто зауважують, що кілька десятиліть тому бензин пах зовсім інакше.

Фото: поки людство буде використовувати бензин, він ніколи не позбудеться свого специфічного запаху (unsplash.com)

Чим пахне старий бензин

Пальне, яке зберігалося у каністрі чи баку автомобіля протягом п’яти і більше років, часто теж пахне не так, як щойно заправлене з бензоколонки.

Справа у тому, що за кілька років перебування у негерметичній тарі з бензина випаровуються його леткі фракції. Бензолу це теж стосується, адже він є легколетючою рідиною, і за кілька років чимала його доля покидає бак.

Чому запах бензину такий специфічний?

Поширена думка, що запах бензину унікальний і, мовляв, ніде в природі більше не зустрічається. Насправді згаданий бензол, який є головним "ароматизатором" бензину, речовина аж ніяк не унікальна – як уже згадувалось, він відомий фахівцям і використовується у деяких галузях промисловості.

А пересічним громадянам його запах здається унікальним (суто бензиновим) тільки тому, що бензол не зустрічається ніде у вільному обігу. Його можна зустріти тільки на виробництві та в лабораторіях.

Справа у тому, що бензол дуже токсичний і його використання в принципі дуже обмежене.

Висновок

Судячи з деяких згаданих вище нюансів, певно, робити якісь висновки щодо якості бензину за його запахом можна.

Але це можливість суто теоретична, бо для її реалізації людина має бути не тільки експертом паливного ринку, а й мати нюх як у бувалого сомельє чи дегустатора парфумів. Що для наших днів є поєднанням доволі екзотичним.