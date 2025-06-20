Чи можна втратити права за подяку "аварійкою": що кажуть в МВС

"Мережею шириться фейк, що за висловлення подяки "аварійкою" можна втратити права на рік. Чи це правда? Розберемося разом!", - зазначили в міністерстві.

Згідно з Правилами дорожнього руху (ПДР), аварійна світлова сигналізація має бути увімкнена у таких випадках:

вимушена зупинка на дорозі;

зупинка на вимогу поліції або через засліплення фарами;

рух з технічними несправностями (якщо дозволено);

буксирування транспортного засобу;

перевезення дітей (під час посадки/висадки);

зупинка колони на дорозі;

дорожньо-транспортна пригода.

А як бути з подякою?

Як наголосили в МВС, ПДР не містять прямої згадки про використання "аварійки" для висловлення подяки чи вибачення (наприклад, за пропуск у черзі чи помилку на дорозі).

"Важливо, щоб використання "аварійки" завжди відповідало реальним умовам та не створювало аварійної ситуації на дорозі. Ввічливість на дорозі важлива, але безпека - понад усе!", - зазначили в міністерстві.

Правоохоронці нагадали, що за неправильне використання попереджувальних сигналів передбачено штраф, але позбавлення водійських прав не передбачено у таких випадках.