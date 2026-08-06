Чи може поліція оштрафувати, якщо водій забув права вдома: що говорить закон

Залишити посвідчення водія вдома може кожен. Проте це не завжди означає штраф, адже вирішальне значення має те, які документи водій може пред'явити під час перевірки.

Головне:

Які документи повинен мати водій. Пункт 2.1 ПДР зобов'язує мати при собі посвідчення водія, реєстраційний документ на автомобіль і в передбачених законом випадках страховий поліс.

Коли допоможе "Дія". Електронне посвідчення водія має таку саму юридичну силу в Україні, як і пластиковий документ.

Коли загрожує штраф. Якщо водій не може пред'явити документи ні в паперовому, ні в електронному вигляді, це може стати підставою для адміністративної відповідальності.

Які документи повинен мати водій

Пункт 2.1 ПДР зобов'язує водія мати при собі посвідчення водія, реєстраційний документ на автомобіль (техпаспорт), а також у передбачених законом випадках страховий поліс.

Під час перевірки поліцейський може попросити пред'явити ці документи.

Чи обов'язково возити із собою пластикові права

Частина 1 статті 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність не лише за відсутність документів, а й за їх непред'явлення.

Водночас закон дозволяє пред'являти поліцейському не лише пластикове посвідчення водія, а й його електронний аналог, а також електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та електронний страховий поліс.

За даними Головного сервісного центру МВС, електронні документи в застосунку "Дія" мають повну юридичну силу на території України.

Тому якщо пластикові права залишилися вдома, але посвідчення відображається в застосунку й його можна пред'явити поліцейському для перевірки, цього достатньо.

Коли можуть оштрафувати

Якщо водій не має при собі документів або не може пред'явити їх у паперовому чи електронному вигляді так, щоб поліцейський міг перевірити та зафіксувати їхні дані, це вважається порушенням.

Саме в такому випадку настає відповідальність за частиною 1 статті 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Водночас це не стосується ситуацій, коли людина взагалі не має права керування транспортним засобом. Таке порушення передбачає іншу, значно суворішу відповідальність.

Який штраф загрожує

За непред'явлення посвідчення водія, реєстраційного документа або страхового поліса частина 1 статті 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає штраф у розмірі 425 гривень.