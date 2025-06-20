На честь легендарного ралі: Land Rover Defender отримав лімітовану версію і ось як він виглядає

Компанія Land Rover вирішила запустити аналог легендарних змагань Camel Trophy. Оскільки реклама сигарет у більшості країн тепер заборонена, вони будуть називатися Defender Trophy і пройдуть у кілька етапів, де учасники мають продемонструвати не тільки навички водіння, але також винахідливість і силу.

Переможці світового фіналу братимуть участь в унікальній місії, організованій британським фондом Tusk, зайнятим збереженням дикої природи Африки.

Символ змагань

Автомобільним символом Defender Trophy виступить Defender 110 Trophy Edition – таку назву британці вже використовували для лімітованої версії у 2021 році. Позашляховик був випущений тиражем лише 220 штук спеціально для США, але нинішній Defender Trophy Edition зможе купити будь-хто.

Його запропонують у двох кольорах на вибір: жовтому Deep Sandglow Yellow та зеленому Keswick Green. Виділятися такому Defender допоможуть контрастні вставки у чорному глянці та спеціальне обладнання: багажник на дах, сходи, кофри для похідного скарбу та шноркель.

Характеристики новинки

Стандартно Defender 110 Trophy Edition будуть оснащені 20-дюймовими колесами, аудіосистемою Meridian та передніми сидіннями з підігрівом та вентиляцією. У гамі двигунів – дизель на 3,0 л потужністю 350 кінських сил, бензинова 400-сильна "шістка", а також дві плагін-гібридні установки на базі 2,0-літрової "турбочетвірки" (300 і 404 к.с.).