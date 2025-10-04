BMW знімає з виробництва одразу три моделі: у чому причина

Ще в минулому десятилітті компанія BMW прагнула зайняти всі можливі ринкові ніші. Водночас кілька застарілих нішевих моделей незабаром вирушать у відставку, і наступників у них не буде, оскільки є великі сумніви в тому, що їхня розробка окупиться.

Виробництво бензинових версій купеподібного кросовера BMW X4 актуального покоління G02/F98, що дебютувало у 2018 році, було припинено 30 вересня. Дизельні версії поки що доступні для замовлення, але й їм залишилося недовго – наприкінці листопада їх також знімуть із виробництва.

Нового BMW X4 на базі представленого минулого року BMW X3 четвертого покоління (G45) не буде, але в майбутньому можлива поява купеподібного кросовера на базі електричного кросовера BMW iX3 другого покоління.

Родстер BMW Z4 актуального покоління G29, що випускається з 2018 року на заводі Magna Steyr в австрійському Граці, мав залишити ринок цього місяця, але минулого літа компанія BMW вирішила трохи продовжити йому життя – виробництво завершиться лише навесні 2026 року, наступника найближчими роками не буде ні в якому вигляді.

Найбільша втрата – це сімейство BMW 8 Series в кузовах купе (G15/F92), кабріолет (G14/F91) і седан (G16/F93), що також почало життя в 2018 році. Для замовлення ці машини вже не доступні, їхнє виробництво або вже завершилося, або завершиться найближчим часом, але на складах дилерів живі машини поки що є.