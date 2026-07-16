Битий, фарбований, вживаний: чому авто з Америки досі популярні в Україні

Десяток років тому до дилеми "машина нова чи вживана" українські споживачі відчайдушно додали третій варіант: бита. На фоні відомого мему про "небита неварена нефарбована" це здавалося б дивним - якби не сотні тисяч таких "битків", завезених відтоді з-за океану.

Про те, чи немає альтернативи аварійним машинам зі США і які перспективи цього ринку, читайте в матеріалі РБК-Україна .

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Який сенс купувати розбиту машину , тим більше за океаном

, тим більше за океаном Можна зекономити, можна влетіти на кілька тисяч доларів

на кілька тисяч доларів Ніщо не завадить нам купувати американські "битки"

купувати американські "битки" Чи врятує ГБО Америку - і чи потрібно?

Фото: викуп, доставка, продаж і відновлення розбитих авто - ціла індустрія в Україні (magnific.com)

Замість звалища - на продаж?

Ремонтувати автомобілі після ДТП дорого в усьому світі. Але в Америці свій нюанс: машини там настільки доступні, що часто дешевше розбитого екземпляру просто позбутись за копійки. Що і роблять страхові компанії після виплати компенсації власнику.

Проте слід розуміти, що розбитий вщент, непридатний до відновлення автомобіль купити на американському аукціоні майже неможливо - абсолютна більшість піддається ремонту і після нього може бути цілком безпечною.

Але слід визнати: так звані страхові аукціони - це розпродаж машин, часто розбитих настільки, що американські страхові компанії визнали невигідним їхнє відновлення. На щастя, є країни, де ремонт (робоча сила) коштує настільки дешево, що є сенс перевезти ту "нерухомість" туди і на місці відновити.

Україна в числі таких регіонів: розбита американським водієм машина після ремонту у наших майстрів коштує дешевше, ніж аналогічні цілі екземпляри на внутрішньому вторинному ринку.

Звісно, є кілька принципових ризиків, які співвітчизники здебільшого навчилися обходити, і про них ми згадаєм нижче.

Автоексперт Роман Матвеєв, керівник проекту Motor Gas, уточнює деякі моменти імпорту машин із США:

"Найвигідніше купувати з Америки автомобілі середнього та високого цінового діапазону.

Оскільки ціна кузовного ремонту в США досить висока, то "в тотал" (коли вартість ремонту перевищує залишкову вартість автомобіля) списують автомобілі з цілком ремонтопридатними пошкодженнями".

Індустрія імпорту битків

Насправді повну картину імпорту пошкоджених машин уявляють собі тільки занурені в тему професіонали. Що й не дивно, адже на дорогах ці автівки після ремонту мають абсолютно привабливий вигляд.

Між тим, за останні п'ять-сім років пошкоджені автомобілі зі США перетворилися на один із головних каналів поповнення українського автопарку. Точну цифру вивести непросто - окремо "битків" ніхто не рахує, принаймні, офіційно.

Проте аналіз непрямих даних (від асоціації "Укравтопром", Інституту досліджень авторинку, Держмитслужби України) показує, що це порядку 15 - 25 % від загальної кількості ввезених в Україну вживаних машин.

Левову частину "аварійного" імпорту становлять машини з страхових аукціонів Copart та IAAI, які зручні для віддалених торгів і завдяки прозорості дають змогу ще до покупки приблизно оцінити ступінь пошкоджень. Після ремонту ці авто проходять сертифікацію (часто умовну) і отримують українські номери.

У чому сенс купляти "битка" зі Штатів

Прийнято думати, що головна причина покупки машини на страховому аукціоні - невисока ціна. Дійсно, часто вдається зекономити 20 - 40% відносно варіанту з покупкою такої ж моделі, але цілої і з суто європейською (українською) історією.

Проте, саме з ціною не все однозначно, а є ще цілий набір переваг, про які слід сказати.

Змога отримати свіжу за роками машину з малим пробігом - хай і після ремонту кузова. Системи і агрегати, не зачеплені аварією, будуть як нові, особливо у машин з південних штатів. А в Європі знайти вживане авто з пробігом до 30 - 50 тисяч кілометрів в рази складніше;

з малим пробігом - хай і після ремонту кузова. Системи і агрегати, не зачеплені аварією, будуть як нові, особливо у машин з південних штатів. А в Європі знайти вживане авто з пробігом до 30 - 50 тисяч кілометрів в рази складніше; Можливість обрати бажані агрегати . Часто європейські моделі постачались в Америку з двигунами і трансмісіями, які мають кращу репутацію щодо надійності і ресурсу, аніж у суто європейських комплектаціях.

. Часто європейські моделі постачались в Америку з двигунами і трансмісіями, які мають кращу репутацію щодо надійності і ресурсу, аніж у суто європейських комплектаціях. Спосіб знайти рідкісну в Європі машину. Зокрема, можна привезти собі авто виключно американського бренду. Або версію популярного авто з рідкісним типом кузова – купе, тарга, ют, кабріолет.

Автоексперт Роман Матвеєв називає ще одну, маловідому причину, через яку машини з-за океану так вигідні в нашій країні. За його словами, зиск нових українських власників полягає в тому, що вони платять податки від ціни авто в США. А вона може бути в кілька разів нижча за європейську.

"І так, також із плюсів - невеликі реальні пробіги таких машин і молоді, здебільшого зі свіжих модельних лінійок екземпляри", - підтверджує експерт.

Фото: вибір екземпляра без великих прихованих пошкоджень - ключовий момент у покупці битого авто у США (magnific.com)

У чому мінуси покупки авто в США

Але у схеми з покупкою в Америці пошкодженої машини є чимало недоліків. Чому, власне, при всій своїй привабливості вона і досі не стала домінуючою в Україні, де громадяни за рік купують понад мільйон вживаних авто.

Громіздка схема покупки без стовідсоткової гарантії успіху. Наприклад, попри всі запевняння фірм-посередників, придбана машина може банально не доїхати з якогось віддаленого американського штату до українського міста. Причин логістичного характеру маса;

без стовідсоткової гарантії успіху. Наприклад, попри всі запевняння фірм-посередників, придбана машина може банально не доїхати з якогось віддаленого американського штату до українського міста. Причин логістичного характеру маса; Пов’язані з війною ускладнення . Напряму до наших чорноморських портів автомобілі тепер не возять, а гак через Балтику і Польщу/Литву/Німеччину ускладнює доставку і піднімає її ціну на 500 - 2000 доларів;

. Напряму до наших чорноморських портів автомобілі тепер не возять, а гак через Балтику і Польщу/Литву/Німеччину ускладнює доставку і піднімає її ціну на 500 - 2000 доларів; Пошкодження виявилися більш серйозні. Часто в пошкодженій машині є приховані дефекти, трапляються неправильно "прочитані" симптоми пошкоджень. Через це машина іноді стає власнику дорожче, ніж аналогічна небита на ринку в Україні.

Автоексперт і керівник СТО Роман Матвеєв пояснює важливий нюанс щодо вартості і якості ремонту:

"Найкраще відновлювати авто на сервісі, якому ви довіряєте. Якщо це робити у майстерні з безпринципними автобізнесменами, можна зіткнутись з тим, що вони заощаджуватимуть на кожній дрібниці. А це зрештою виливається в низькоякісний ремонт.

Нагадаю, що в теорії кожен відновлений вузол, кожна точка ремонту на кузові може стати в майбутньому проблемою - якщо до роботи поставилися недбало".

Крім реальних ризиків присутній також, так би мовити, психологічний момент, який відлякує частину потенційних покупців від замовлення машини на страховому аукціоні. Технічно підкуті водії побоюються можливих технічних проблем.

Під час ремонту кузова та пошкоджених вузлів завжди є ймовірність помилки, порушення технології тощо.

Тим більше що операцій майстри-ремонтники зазвичай виконують багато, у тому числі і непростих - типу відновлення силового каркаса кузова з високоміцної сталі або з алюмінію, з деталями, що мають змінну жорсткість тощо.

Одне слово, з точки зору теорії надійності машину після масштабної аварії справді не варто вважати безвідмовною. Навіть якщо в неї невеликий пробіг.

ГБО рятує "американців"

На початку 2026-го деякі аналітики були пророкували "биткам" відхід з української сцени. І одна з причин наче - підвищення акцизу на скраплений газ LPG. (Нагадаємо, акциз на бензин збільшили на 29 євро, а на LPG - відразу на 96 євро, а тоді ще на 25).

Була думка, що без газу "американці" з їхніми великими моторами стануть нецікаві більшості потенційних покупців. І сенс у таких міркуваннях був, адже велика кількість імпортованих зі Штатів машин справді газифікувалась власниками.

Але очікуваного катастрофічного подорожчання автогазу на фоні бензину не сталося. Наприклад, на момент написання статті середня ціна пропан-бутану була на рівні 53 % від ціни бензину А-95. В деяких мережах АЗС відсоток ще нижчий.

При тому що в кращі часи в Україні і в світі нормальним вважалося співвідношення в діапазоні 50 - 60 %. Тобто тиску з боку витрат на пальне на присутність "американців" на українському вторинному ринку бути не повинно.

Автоексперт Роман Матвеєв, керівник проекту Motor Gas, розкриває ще один аспект газифікації американських машин:

"На машинах для ринку США використовуються як правило надійні, нескладні мотори, на які можна без особливих ускладнень ставити ГБО. А це дійсно дає додаткову економію при експлуатації"

Фото: прості мотори "американців" легко переводяться на газ, і це їхній великий плюс (архівне фото)

Електромобілів стане менше

А от яких "битків" стане менше, так це електричних. Точніше, вже стало. До поточного року приблизно кожен третій-четвертий імпортований вживаний електромобіль в Україні був з американського аукціону. І більшість їх були або після ДТП, або після затоплення.

Але з січня 2026-го в Україні скасували вагому пільгу на імпорт всіх "електричок" - держава повернула стягання ПДВ (20% від вартості авто з урахуванням акцизу). Після чого імпорт всіх електромобілів, у тому числі і з Америки, впав у рази.

На завершення

Пошкоджене авто зі страхового аукціону - хороший спосіб отримати не стару машину з невеликим пробігом і за прийнятну ціну.

Так, це варіант не для кожного, але громадян, які готові до низки ризиків, очікування в кілька місяців і додаткових клопотів з ремонтом у нас чимало.

Сегмент американських "битків" став невід'ємною частиною українського авторинку. Для зручності покупців створилась ціла система: брокерські контори, маклери-підбірники по всіх штатах, логістичні компанії, сертифікаційні центри, СТО з відновлення та постачальники специфічних запчастин.

Підстав говорити про занепад цього ринку наразі немає. Обмежені доходи населення та широкий вибір на американських страхових аукціонах підтримуватимуть попит і надалі.