Бестселер Toyota RAV4 стане купе: ось що зміниться

За даними джерел, очікувана силова установка – гібрид на базі нового 1,5-літрового бензинового турбомотора з електричним повним приводом E-Four.

Актуальна Toyota Harrier випускається з 2020 року і в поточному поколінні кросовер використовує шасі RAV4 з ідентичною колісною базою. Однак шосте покоління моделі може отримати "розтягнуту" колісну базу від Crown Sport. Архітектура TNGA-K не зміниться, тому "спорідненість" між усіма кросоверами збережеться.

Відомо, що новий кросовер стане первістком з турбомотором Toyota X15 робочим об'ємом 1,5 літра. Двигун працюватиме у складі гібридної силової установки, а максимальна потужність системи становитиме 250 кінських сил.

Коли покажуть новинку

До дебюту нової Toyota Harrier ще мінімум два роки, так що деякі корективи можуть бути внесені. Цікаво, що в Китаї однойменний кросовер також є, і за даними місцевих журналістів, розробку RAV4 для внутрішнього ринку віддадуть спільним підприємствам. На цьому тлі ставка на 1,5-літровий турбомотор може бути правильною, адже аналогічні агрегати використовують основні конкуренти.