АЗС знову "переписали" ціни: де пальне подешевшало 18 квітня

Українські мережі АЗС продовжують знижувати ціни на пальне, попри світові новини про повторне блокування Ормузької протоки.
РБК-Україна перевірило цінники на стелах популярних мереж АЗС в Києві та розповідає, скільки коштує пальне сьогодні.
За даними моніторингу РБК-Україна, на заправках "Укрнафти" сьогодні знову здешевшало дизельне пальне. Ціна на стандартний дизель впала на 1 гривню, порівняно з вечером п'ятниці.
Ціна на дизель відкотилася і на АЗС мережі "БРСМ-Нафта". Як побачило РБК-Україна на одній зі столичних заправок мережі, стандартний дизель подешевшах на 50 копійок, порівняно з п'ятничною ціною.
На OKKO ціни на пальне сьогодні залишилися без змін.
Також незмінною залишилася ситуація на стелах мереж WOG та SOCAR.
Фото: скільки коштує пальне на АЗС в Києві (Ірина Гамерська, РБК-Україна)
OKKO
WOG
Дані за сайту WOG станом на 18 квітня.
SOCAR
"Укрнафта"
"БРСМ-Нафта"