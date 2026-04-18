UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

АЗС знову "переписали" ціни: де пальне подешевшало 18 квітня

16:26 18.04.2026 Сб
2 хв
Скільки коштує пальне на українських АЗС сьогодні?
aimg Дмитро Левицький aimg Ірина Гамерська
Фото: яка ситуація на АЗС станом на 18 квітня (Getty Images)

Українські мережі АЗС продовжують знижувати ціни на пальне, попри світові новини про повторне блокування Ормузької протоки.

РБК-Україна перевірило цінники на стелах популярних мереж АЗС в Києві та розповідає, скільки коштує пальне сьогодні.

Читайте також: Ормузьку протоку знову закривають: Іран зробив різку заяву

За даними моніторингу РБК-Україна, на заправках "Укрнафти" сьогодні знову здешевшало дизельне пальне. Ціна на стандартний дизель впала на 1 гривню, порівняно з вечером п'ятниці.

Ціна на дизель відкотилася і на АЗС мережі "БРСМ-Нафта". Як побачило РБК-Україна на одній зі столичних заправок мережі, стандартний дизель подешевшах на 50 копійок, порівняно з п'ятничною ціною.

На OKKO ціни на пальне сьогодні залишилися без змін.

Також незмінною залишилася ситуація на стелах мереж WOG та SOCAR.

Фото: скільки коштує пальне на АЗС в Києві (Ірина Гамерська, РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 18 квітня

OKKO

  • Бензин Pulls 95: 78,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 75,90 грн
  • ДП Pulls: 94,90 грн
  • ДП Євро: 91,90 грн
  • Газ: 49,90 грн

WOG

  • Бензин 95 (Mustang): 78,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 75,90 грн
  • ДП Mustang: 94,90 грн
  • ДП Євро-5: 91,90 грн
  • Газ: 49,90 грн

Дані за сайту WOG станом на 18 квітня.

SOCAR

  • Бензин NANO 95: 79,99 грн
  • Бензин А-95: 75,99 грн
  • ДП NANO Extro: 94,99 грн
  • ДП NANO: 91,99 грн
  • Газ: 49,98 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 69,90 грн
  • Бензин А-95: 69,90 грн
  • ДП: 88,50 грн
  • Газ: 49,90 грн

"БРСМ-Нафта"

  • Бензин 95 Euro Plus: 69,99 грн
  • ДП Euro Plus: 91,99 грн
  • ДП Euro: 88,49 грн
  • Газ: 47,49 грн
Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
