АЗС під обстрілами: як знизити ризик при заправці

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Працівники АЗС намагаються убезпечити клієнтів , але водії і самі повинні дбати про себе та пасажирів;

, але водії і самі повинні дбати про себе та пасажирів; Стовідсоткового захисту від дрона немає , але від загрози можна ухилитись

, але від загрози можна ухилитись Життя і здоров’я - найдорожче, тому про машину при загрозі атаки радимо дбати в останню чергу

Фото: під час повітряної загрози краще покинути територію заправки (unsplash.com)



Тривога - подалі від АЗС

Навіть якщо конкретна заправка віддалена і непопулярна, навіть якщо вона не належить до постійно атакованих мереж - не варто заїжджати на територію, коли неподалік літають безпілотники.

Банк цілей в операторів дронів не завжди точний, а час на пошук нового об’єкту атаки зазвичай обмежений - тому удар може трапитись "нелогічним".

Без затримок

Навіть якщо в даний момент повітряну тривогу не оголошено, на заправках зараз краще не затримуватись. Заїжджати на заправку, щоби відвідати в туалет чи зустрітись з товаришем - ідея неправильна.

Каву, хотдог, горішки - краще з собою

Так, каву та інші знакові для українських водіїв напої в наш час безпечніше мати з собою - наповнивши термос удома. Те саме - з хотдогами та іншими закусками.

Крім того, що будете менше ризикувати самі, ви допоможете уникнути зайвих ризиків колегам-водіям. Адже, не створюючи черги біля каси для розрахунку за другорядні товари, ви допоможете скоротити перебування на АЗС людям, які приїхали за пальним.

До повного

З точки зору безпеки, потрапивши на автозаправку, краще наповнити бак доверху - щоб відкласти наступний візит сюди якомога далі. В цьому сенсі добре власникам бензинових машин з ГБО - у них два бака, і обидва можна заповнити під корок.

Чи купувати бензин в запас

Щодо створення запасів пального, особливого сенсу в цьому експерти не вбачають, адже проблем з постачаннями бензину та дизеля з цілої низки причин очікувати не варто.

Сергій Куюн, аналітик паливного ринку і директор консалтингової групи "А-95", так прокоментував це питання:

"За даними міністра енергетики Дениса Шмигаля, з початку "заправочного" терору було атаковано понад 300 АЗС. За моїми спостереженнями, близько 80% станцій відновлюється. Тому в жодному регіоні немає дефіциту пального або зростання цін внаслідок цього".

Те саме, вважає аналітик, можна сказати окремо про столицю та столичний регіон.

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Каністра - перевірене рішення

Проте, не з метою накопичення запасів, а в якості аварійного резерву водіям можна мати в багажнику невелику, порядку 10 л каністру з пальним. Щоб скористатись ним, якщо при потребі заправитись все попутні АЗС будуть зачинені через тривоги.

В першу чергу це стосується автомобілістів, які багато їздять, швидко спустошують свій бак і часто опиняються далеко від дому. Нагадаємо, що перша-ліпша ємність тут не піде, тара потрібна така, в яку на заправці погодяться заливати пальне:

або металева каністра - сталь чи алюмінієвий сплав;

або пластик з числа тих, які не електризуються при русі рідини по ньому. Працівники заправок вміють розпізнавати пластикові каністри і відмовлять, якщо матеріал буде небезпечним з точки зору пожежної безпеки.

Нарешті, нагадаємо про ще одну ключову річ у каністрі для палива - щільність його пробки. Якщо не те щоб власне бензин чи дизпаливо, а їхні випари будуть проникати в багажник і ароматизувати салон, подовгу перебувати у ньому буде неможливо.

Фото: до каністри є дві головні вимоги - герметичність і відповідність пожежній безпеці (freepik.com)

Подалі від бензоколонок

Як показує досвід попередніх атак, у більшості випадків оператори дронів намагаються вдарити по найдорожчій частині АЗС - паливороздавальним колонкам. Тому бажано не залишати біля них машину довше, ніж це потрібно для заливання пального. Розрахунок з касиром, отримання чеку і надання чайових варто робити, коли машина стоїть подалі від колонки.

Паркуємось подалі

Як мінімум в одному випадку влучання в АЗС останніх днів серед постраждалих був пасажир авто, запаркованого на вулиці за межами заправки. І нічого дивного, потужності боєприпасу часто вистачає для того, щоб уламки розліталися на кількадесят метрів.

Тому уникайте тривалої стоянки впритул до заправної станції, особливо якщо оголошено повітряну тривогу.

Ціни на пальне - що буде далі

Коли нагальні питання - ризик потрапити під удар безпілотника і наявність пального нарешті бувають з’ясовані та узгоджені, у водія цілком природньо виникає інше питання.

Чи буде дорожчати бензин та дизель після цих обстрілів? Наскільки вагомі для них втрати несуть автотрейдери - адже АЗС руйнуються та закриваються? Чи не сформується на цьому фоні на ринку дефіцит автомобільного палива?

Експерт паливного ринку Сергій Куюн, маючи на руках певні цифри, робить такий висновок:

"За даними податкової служби, в Києві на сьогодні 270 діючих ліцензій на роздрібну торгівлю нафтопродуктами. В Київській області таких - 529. Тобто сумарно 800 АЗС, і це велика цифра. Відповідно говорити про вплив цих кількох атак на ринок точно не доводиться", - зазначив Сергій Куюн.

Укриття - яка реальна користь

Ледь тільки став зрозумілим алгоритм зазначених бомбардувань, власники АЗС почали певну протидію їхнім наслідкам.

Зокрема, з учорашнього дня мережа "Укрнафта" встановлює по краях своїх київських заправок недорогі і міцні габионы - такі собі насипні паркани.

На думку адміністрації, такий захист, встановлений з боку трас та пішохідних доріжок, у разі ударів дронів по території заправки утримає уламки всередині периметра та зменшить зовнішню зону поразки. Тобто ті, хто випадково опиниться поряд з заправною станцією, не постраждають.

Фото: ефективні бомбосховища не обов’язково мають бути закопані у землю (Сергій Куюн, група "А-95")

З іншого боку, на окремих автозаправних комплексах Okko, Upg, Amic столичного регіону вже почали встановлювати тимчасові мобільні укриття для персоналу і клієнтів.

Такі бетонні споруди (звісно, за умови належної якості) можуть бути цілком ефективними. Ці надземні бункери відомі ще з часів Другої світової війни, коли вони успішно протистояли артилерійським обстрілам та бомбаруванням.

Між іншим, подібні укриття в 1941 - 1944 рр. використовували навіть деякі з лідерів воюючих країн, у тому числі і на території України. Експерти нафтової галузі прогнозують, що незабаром такі з’являтимуться на АЗС Києва і області у великій кількості.