"Автомат", "робот", "варіатор", "механіка"? Яка коробка передач ідеальна саме для вас

При купівлі авто один із ключових моментів - вибір трансмісії. Сьогодні є чотири варіанти: "механіка", "автомат", "робот", "варіатор". У чому принципова різниця і який тип коробки передач найкраще підійде саме вам?
Про плюси і мінуси усіх типів коробок передач і про критерії вибору читайте в матеріалі РБК-Україна.
Перше, що треба зрозуміти - чи готові ви самостійно перемикати передачі чи ви готові доплатити і довірити цю клопітну справу автоматиці.
Отже, фактично всі типи трансмісій можна поділити на дві великі групи:
- Ручна коробка передач (МКП - механічна). Водій сам перемикає передачі.
- Автоматичні коробки. Перемикання відбувається без участі водія.
До автоматичних належать класичний гідромеханічний автомат, роботизована коробка та так званий варіатор CVT . Хоча їх конструкції дуже різні, для водія це означає одне: не потрібно самому перемикати передачі.
Це елементарний варіант, де водій сам керує перемиканням передач за допомогою важеля та педалі зчеплення.
Плюси:
Мінуси:
Класична автоматична коробка з гідротрансформатором і планетарними передачами. Водій лише обирає напрямок руху - усе інше робить автоматика.
Плюси:
Мінуси:
Фактично це механічна коробка, в якій перемиканням керує електроніка. Але є два типи "роботів": прості бюджетні та складні преселективні агрегати.
Бюджетний робот:
Преселективний робот (DSG, PDK тощо):
Замість шестерень і кількох передач - система шківів з ременем, що змінює передавальне число без ступенів.
Плюси:
Мінуси:
Не всі "автомати" однаково хороші. Тому якщо ви вирішили, що хочете саме автоматичну трансмісію - не полінуйтеся провести тест-драйв усіх можливих типів. Причому в першу чергу орієнтуйтесь на міські умови і прислуховуйтесь до чіткості і плавності перемикань.
І насамкінець майте на увазі, що далеко не всі автовиробники дадуть вам право вибору між різними типами автоматичних коробок. Тобто часто покупцеві доводиться обирати спочатку тип автоматичної трансмісії, а тоді вже - модель авто, на якому така коробка пропонується.
При підготовці статті були використані матеріали Motor та Autocar.