"Автомат", "робот", "варіатор", "механіка"? Яка коробка передач ідеальна саме для вас

Найголовніше: ручне чи автоматичне керування?

Перше, що треба зрозуміти - чи готові ви самостійно перемикати передачі чи ви готові доплатити і довірити цю клопітну справу автоматиці.

Отже, фактично всі типи трансмісій можна поділити на дві великі групи:

- Ручна коробка передач (МКП - механічна). Водій сам перемикає передачі.

- Автоматичні коробки. Перемикання відбувається без участі водія.

До автоматичних належать класичний гідромеханічний автомат, роботизована коробка та так званий варіатор CVT . Хоча їх конструкції дуже різні, для водія це означає одне: не потрібно самому перемикати передачі.

Механіка (МКП): простота, ціна і трохи задоволення

Це елементарний варіант, де водій сам керує перемиканням передач за допомогою важеля та педалі зчеплення.

Плюси:

Найдешевший варіант.

Дає водієві змогу точно контролювати рух.

Дозволяє за бажання економити пальне.

Менше витрат на обслуговування.

Мінуси:

Вимагає навичок і уваги.

Особливо незручна в міських заторах.

Фото: сьогодні є багато класів авто, в яких вже не знайти машину "на механіці"(unsplash.com)

Автомат (АКП): комфорт і надійність

Класична автоматична коробка з гідротрансформатором і планетарними передачами. Водій лише обирає напрямок руху - усе інше робить автоматика.

Плюси:

Зручність у керуванні.

Плавне перемикання передач.

Надійність і довговічність.

Мінуси:

Вища витрата пального - найбільша серед усіх варіантів.

Дорожче обслуговування.

Знижена динаміка порівняно з суто механічною трансмісією та преселективним роботом.

Роботизована коробка (РКП): автомат на базі механіки

Фактично це механічна коробка, в якій перемиканням керує електроніка. Але є два типи "роботів": прості бюджетні та складні преселективні агрегати.

Бюджетний робот:

Дешевий спосіб отримати "автомат".

Може смикатися при перемиканні - і найчастіше таки смикається.

Преселективний робот (DSG, PDK тощо):

Дуже швидке і одночасно комфортне перемикання.

Висока динаміка

Економія пального.

Дорога конструкція, часто недостатня довговічність, складний ремонт.

Варіатор (CVT): дуже плавно, але недовговічно

Замість шестерень і кількох передач - система шківів з ременем, що змінює передавальне число без ступенів.

Плюси:

Найплавніша їзда.

Низька витрата пального.

Доступніший за складні автомати.

Мінуси:

Не любить різких прискорень, бордюрів і бездоріжжя.

Обмежений ресурс ременя та шківів.

Вимогливий до сервісу.

Висновок

Не всі "автомати" однаково хороші. Тому якщо ви вирішили, що хочете саме автоматичну трансмісію - не полінуйтеся провести тест-драйв усіх можливих типів. Причому в першу чергу орієнтуйтесь на міські умови і прислуховуйтесь до чіткості і плавності перемикань.

І насамкінець майте на увазі, що далеко не всі автовиробники дадуть вам право вибору між різними типами автоматичних коробок. Тобто часто покупцеві доводиться обирати спочатку тип автоматичної трансмісії, а тоді вже - модель авто, на якому така коробка пропонується.