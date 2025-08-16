UA

Курс долара Економіка Авто Tech

"Автомат", "робот", "варіатор", "механіка"? Яка коробка передач ідеальна саме для вас

Фото: кожен водій обирає тип трансмісії під свої вподобання. І "механіку" часом обирають люди, не обмежені в коштах (unsplash.com)
Автор: Ігор Широкун

При купівлі авто один із ключових моментів - вибір трансмісії. Сьогодні є чотири варіанти: "механіка", "автомат", "робот", "варіатор". У чому принципова різниця і який тип коробки передач найкраще підійде саме вам?

Про плюси і мінуси усіх типів коробок передач і про критерії вибору читайте в матеріалі РБК-Україна.

Найголовніше: ручне чи автоматичне керування?

Перше, що треба зрозуміти - чи готові ви самостійно перемикати передачі чи ви готові доплатити і довірити цю клопітну справу автоматиці.

Отже, фактично всі типи трансмісій можна поділити на дві великі групи:

- Ручна коробка передач (МКП - механічна). Водій сам перемикає передачі.

- Автоматичні коробки. Перемикання відбувається без участі водія.

До автоматичних належать класичний гідромеханічний автомат, роботизована коробка та так званий варіатор CVT . Хоча їх конструкції дуже різні, для водія це означає одне: не потрібно самому перемикати передачі.

Механіка (МКП): простота, ціна і трохи задоволення

Це елементарний варіант, де водій сам керує перемиканням передач за допомогою важеля та педалі зчеплення.

Плюси:

  • Найдешевший варіант.
  • Дає водієві змогу точно контролювати рух.
  • Дозволяє за бажання економити пальне.
  • Менше витрат на обслуговування.

Мінуси:

  • Вимагає навичок і уваги.
  • Особливо незручна в міських заторах.

Фото: сьогодні є багато класів авто, в яких вже не знайти машину "на механіці"(unsplash.com)

Автомат (АКП): комфорт і надійність

Класична автоматична коробка з гідротрансформатором і планетарними передачами. Водій лише обирає напрямок руху - усе інше робить автоматика.

Плюси:

  • Зручність у керуванні.
  • Плавне перемикання передач.
  • Надійність і довговічність.

Мінуси:

  • Вища витрата пального - найбільша серед усіх варіантів.
  • Дорожче обслуговування.
  • Знижена динаміка порівняно з суто механічною трансмісією та преселективним роботом.

Роботизована коробка (РКП): автомат на базі механіки

Фактично це механічна коробка, в якій перемиканням керує електроніка. Але є два типи "роботів": прості бюджетні та складні преселективні агрегати.

Бюджетний робот:

  • Дешевий спосіб отримати "автомат".
  • Може смикатися при перемиканні - і найчастіше таки смикається.

Преселективний робот (DSG, PDK тощо):

  • Дуже швидке і одночасно комфортне перемикання.
  • Висока динаміка
  • Економія пального.
  • Дорога конструкція, часто недостатня довговічність, складний ремонт.

Варіатор (CVT): дуже плавно, але недовговічно

Замість шестерень і кількох передач - система шківів з ременем, що змінює передавальне число без ступенів.

Плюси:

  • Найплавніша їзда.
  • Низька витрата пального.
  • Доступніший за складні автомати.

Мінуси:

  • Не любить різких прискорень, бордюрів і бездоріжжя.
  • Обмежений ресурс ременя та шківів.
  • Вимогливий до сервісу.

Висновок

Не всі "автомати" однаково хороші. Тому якщо ви вирішили, що хочете саме автоматичну трансмісію - не полінуйтеся провести тест-драйв усіх можливих типів. Причому в першу чергу орієнтуйтесь на міські умови і прислуховуйтесь до чіткості і плавності перемикань.

І насамкінець майте на увазі, що далеко не всі автовиробники дадуть вам право вибору між різними типами автоматичних коробок. Тобто часто покупцеві доводиться обирати спочатку тип автоматичної трансмісії, а тоді вже - модель авто, на якому така коробка пропонується.

Раніше в нашій публікації ми розповідали автомобілістам, як перевірити трансмісію при покупці вживаної машини.

Також у наших публікаціях нещодавно ми застерігали споживачів від п’яти грубих помилок при водінні авто, які заважають економити пальне.

При підготовці статті були використані матеріали Motor та Autocar.

