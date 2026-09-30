Авто нове, чи вживане: щомісячні витрати і яке дешевше в Україні

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Автомобіль - особливий виріб , він потребує постійних і чималих витрат і після покупки

, він потребує постійних і чималих витрат і після покупки Нове авто обирають, щоб економити гроші при користуванні, а як воно на ділі?

гроші при користуванні, а як воно на ділі? Вживане авто потребує від власника такого собі резервного фонду

такого собі резервного фонду Порівняння вартості кілометра для нового і для вживаного авто в Україні може здивувати

Фото: далеко не кожен покупець при виборі авто враховує вартість його утримання у майбутньому (gettyimages.com)

Скільки коштує утримувати авто

Ніде правди діти - більшість з нас обирає машину, керуючись в першу чергу емоціями і настроєм в момент покупки. Але прагматичні європейці (хоча й не всі!) підходять до справи більш вдумливо - і спираються часто на таке поняття як повна вартість володіння.

Вони навіть використовують у побуті промисловий термін TCO (Total Cost of Ownership - сукупна вартість володіння). І кажуть, що ц допомагає їм робити максимально доцільні покупки.

Спробуймо і ми порахувати повну вартість володіння автомобілем, взявши для порівняння новий і вживаний автомобіль. І в першій, і в другій категоріях ми взяли найпопулярнішу в Україні модель сегменту:

новий Renault Duster 1.3 TCe 150 EDC (1,3 л бензин, АКП). В українських автосалонах такий коштує майже 1000 000 грн;

1.3 TCe 150 EDC (1,3 л бензин, АКП). В українських автосалонах такий коштує майже 1000 000 грн; вживаний Volkswagen Golf VII 1.6 TDI, (1,6 л дизель, МКП, останніх для цього покоління років випуску). Середня ціна наймолодшого "сьомого" Golf 2019 р.в. - близько 600 000 грн.

Для обох автомобілів розрахуємо два сценарії – з пробігом 10 000 і 20 000 км на рік. Термін користування визначимо у 5 років, адже такого строку найчастіше намагаються дотримуватись українські користувачі, коли планують своє автомобільне життя.

Амортизація - втрата вартості при перепродажі

Показник, про який не всі автомобілісти замислюються, але це одна з найважливіших втрат у вартості автомобіля.

І тут спливає одна з головних переваг вживаного автомобіля: найбільшу частину амортизації платить перший власник. А другий господар купує автомобіль уже після найболючішого падіння його ціни, тобто йому за цією статтею витрат користування машиною обходиться дешевше.

Нескладний аналіз вторинного ринку показує, що:

Renault Duster через п’ять років втратить порядку 40% первинної ціни і буде коштувати 600 000 грн, втрачаючи 80 000 грн на рік;

VW Golf за п'ять років втратить ще до третини своєї вартості (на момент покупки), за нього даватимуть 400 000, і щорічне здешевлення - 40 000 грн.

Звичайно, великою мірою названі цифри - не прогноз, а всього лише модель розрахунку. Реальна ціна через п'ять років залежатиме від курсу гривні, стану конкретного автомобіля, попиту на модель та ситуації на ринку.

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Витрати на пальне

За обраний нами п’ятирічний термін рахунки на АЗС будуть найбільш вагомою статтею транспортних витрат для власника. Для обох машин беремо паспортну комбіновану витрату, але вживаному "Гольфу" додамо 10% апетиту на те, що його зношені агрегати працюють не ідеально.

Отже, Renault Duster - 6,5 л/100 км, Volkswagen Golf - 4,6 л/100 км. Для вартості пального беремо середні ціни станом на 17 вересня 2026 року: А-95 по 88,94 грн/л і дизель по 98,53 грн/л.

При пробігу 10 000 км на рік:

Duster з’їсть 650 л на рік, які коштуватимуть водієві 57 811 грн. У п’ятирічному вимірі це буде 289 055 грн.

Golf буде споживати 460 л на рік, потребуючи 45 324 грн щороку і 226 619 грн за всю п’ятирічку.

Таким чином, за п'ять років Golf витратить на пальне приблизно на 62 400 грн менше.

При пробігу 20 000 км на рік:

Витрати подвоюються. Власник Duster’а витратить на заправку 578 110 грн за 5 років, власник Golf’а - 453 238 грн за 5 років. Різниця 124 872 грн на користь Golf.

Отже, навіть попри те, що дизпальне зараз коштує суттєво дорожче за бензин, Golf має помітно нижчі витрати на пальне завдяки значно меншому апетиту. Якщо колись ціни на два палива повернуться до колишнього паритету, вигода дизельного авто стане набагато більшою.

Стосовно витрат на пальне є ще один цікавий нюанс, про який нагадує автоексперт Роман Матвеєв, керівник проекту Motor Gas:

"При виборі машини за типом палива майбутній власник мав би враховувати можливість перевести бензиновий автомобіль на газове пальне. Якщо на бензинову машину поставити ГБО, можна буде заощаджувати до 40% на паливі.

При теперішній ціні переобладнання близько 30 тис. грн у довгостроковій перспективі це дасть відчутну економію на паливі."

Фото: несподівані і недешеві ремонти - головний мінус у володінні вживаним авто (freepic.com)

Технічне обслуговування та ремонти

Ця стаття витрат, здавалося б, має обіцяти перевагу новій машині, адже вона не потребуватиме витрат крім як на планове техобслуговування.

Для Duster беремо офіційний сервіс Renault: середня ціна ТО-1 - 8 000 грн, ТО-2 - 11 000 грн. При щорічному пробігу 10 тис. км за п'ять років матимемо три ТО-1 і два ТО-2, разом 46 000 грн. У форматі щорічних 20 тис. км виходить по п’ять разів кожного типу техобслуговування, відтак, сумарно 95 000 грн.

Для Volkswagen Golf спираємось на сервіс на авторитетній мережевій СТО, яка умовно на 30% дешевша за офіційний Volkswagen. Якщо взяти в середньому для ТО-1 скромні 6 000 грн і для ТО-2 - 8 000 грн, при 10 тис. км/рік за п’ятирічку власник залишить у майстерні 34 000 грн, а при моделі з 20 тис. км/рік - 70 000 грн.

Але! Вживаний Golf, яким би досконалим він не був, при кількасот тисячах кілометрів пробігу за кормою обов’язково ламатиметься хоча б раз на рік. До таких витрат потенційно можуть належати:

ремонт підвіски із заміною амортизаторів;

ремонт гальм;

заміна акумулятора;

ремонт турбіни;

заміна чи очищення фільтра DPF;

клопоти з форсунками;

нове зчеплення/двомасовий маховик;

інші вікові ремонти.

Ні, ми не стверджуємо, що у шестирічній машині все це зламається протягом п’яти років. Але частина цього - точно. Тому слід закласти у кошторис утримання Golf такий собі ремонтний резерв порядку 20 000 грн на рік. При обраних нами двох моделях пробігу це буде відповідно 100 000 або 200 000 грн за п'ять років.

Страховка

Обов’язкове страхування цивільної відповідальності буде коштувати порядку 2 000 грн на рік для кожного автомобіля (беремо формат законослухняного мешканця обласного центру з помірним стилем керування). За п'ять років це буде 10 000 грн, причому не залежно від пробігу.

Шини

На п’ять років середньостатистичному власнику буде досить (так, "впритул", але таки має вистачити) одного літного і одного зимового комплекту шин. Тому до витрат слід додати чотири фрикційних зимових колеса.

Для кросовера Duster, звісно, вони будуть дорожче, обравши модель шанованого бренду, отримаємо чек в межах 20 000 грн за комплект. Власник Golf цілком вкладеться у 16 000 грн.

Ця одноразова покупка в межах нашої п'ятирічної моделі потребуватиме регулярного доповнення - платні за сезонне перевзування. За п'ять років буде 10 змін гуми.

Для легкового Golf в середньому це коштує1200 грн, тобто 12 000 грн за 5 років. Оскільки Duster часто позиціонується сервісменами як "джип" і "позашляховик", то він обходиться у перевзуванні дорожче - в середньому 2000 грн за чотири колеса, відтак, маємо 20 000 грн за 5 років.

Паркування

Місце для "мешкання" автомобіля теж потребує коштів. Якщо це свій гараж, час від часу це будуть членські внески у кооператив плюс суми на оновлення даха та фарбування воріт.

Якщо парковка біля багатоповерхівки - то буде орендна платня, і навіть коли стоянка безкоштовна, раз на кілька років доведеться платити за нові ковпаки замість вкрадених чи за ремонт подряпини на дверях.

Одне слово, беремо може й завищену, але однакову умову для обох автомобілів - 1000 грн на місяць, або 60 000 грн за п'ять років.

То яка машина вигідніша – нова чи вживана?

Автоексперт Роман Матвеєв розкриває ще один аспект дилеми "машина нова чи вживана":

"Новий автомобіль варто купувати людині, яка далека від техніки і не хоче чи не має бажання вникати в тонкощі вибору та підбору б/у автомобіля. І за це такий споживач має бути готовий заплатити вищою ціною. Крім іншого - і великою ціною володіння.

Вживану машину можна розглянути тим, хто хоче заощадити. Але він повинен добре розумітись на авто - або мати таких друзів чи знайомих, які зможуть допомогти у виборі б/у авто. Тому що знайти гідний екземпляр не дуже просто", - завершує розмову автоексперт.

А якщо брати до уваги суто математику, і звести отримані вище цифри у таблицю, виходить така фінансова картина.



Так, вживаний сімейний Golf від престижного бренду Volkswagen виходить дешевшим в утриманні, аніж новий кросовер Duster від більш народного Renault. Але є важливе зауваження.

Власник нового автомобіля значно краще розуміє, скільки він витратить наступного місяця. А власник вживаного дизеля може раптом отримати на СТО рахунок, який дорівнює кільком місяцям його експлуатаційного бюджету.

Отже, різниця в ціні утримання - то доплата власника нового авто за спокій та впевненість у своєму транспорті.