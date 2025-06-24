​​​​​​​Де возити вогнегасник у машині: що кажуть ПДР та закони логіки

Сенс автомобільного вогнегасника у тому, що його треба застосувати у першу хвилину пожежі. Адже він настільки малий, що може подолати вогонь тільки на початковому етапі. То звідки вогнегасник буде найшвидше діставати?
Про найбільш раціональне місце для зберігання вогнегасника в автомобілі читайте в матеріалі РБК-Україна.
Здавалося б, все просто - вогнегасника треба покласти туди, де це передбачено Правилами дорожнього руху. Але ж таке можливе не завжди.
Згідно з українськими ПДР, аптечка та вогнегасник мають бути зафіксовані у місцях, визначених виробником автомобіля. Якщо таких місць конструкцією не передбачено, Правила наказують тримати вогнегасник там, звідки його буде легко дістати.
Якщо в машині передбачено окреме місце для вогнегасника - чудово: він зафіксований, не заважає, але доступний і відповідає вимогам закону. Проблеми починаються, коли такого місця немає, і пристрій доводиться розміщувати, що називається, під рукою.
Крім швидкого доступу є ще кілька нюансів, які дійсно ускладнюють розміщення вогнегасника.
Зважаючи на зазначені особливості, зберігати вогнегасник просто десь "поряд" не найкраща ідея. Під час руху він може котитися, ковзати чи навіть підстрибувати, становлячи небезпеку для людей в салоні та інтер’єру.
Якщо такий предмет закотиться під педалі, він тут же позбавить водія змоги гальмувати, перемикати передачі та прискорюватись.
Тож багато водіїв, зрозумівши ризики, змушені переміщати вогнегасник у багажник, під запаску чи глибоко під сидіння - тобто туди, звідки в разі пожежі швидко дістати його буде складно.
І мова не лише про можливий штраф - у критичній ситуації, наприклад, при займанні під капотом, на врятування авто власник має лічені секунди.
Фото: є два типи вогнегасників для авто: порошкові і вуглекислотні. Перші легші та дешевші, другі надійніші, але дуже важкі (unsplash.com)
У більшості випадків проблема розміщення вогнегасника не в браку простору, а в труднощах із надійним кріпленням. Закріпити його в салоні так, щоб він не заважав, але водночас легко знімався в екстреній ситуації - справжній виклик для виконавця.
Кріплення можна замовити індивідуально або придбати вже готове. Для стандартних моделей вогнегасників доступні як звичайні настінні кронштейни, так і спеціалізовані транспортні - з надійними фіксаторами. Такі вироби виготовляють з урахуванням маси, габаритів та вимог до швидкого доступу.
Кронштейни можна встановити як вертикально (наприклад, у багажнику або на панелі біля ніг переднього пасажира), так і горизонтально - скажімо, під сидінням. Головне, щоб пристрій мав запас міцності для фіксації такого важкого предмета навіть у випадку ДТП.
Вогнегасник - дещо специфічний предмет. Він може роками залишатися неактивним, поки не настане його "день Х". І якщо в цей момент його буде неможливо знайти швидко або він виявиться несправним - все може закінчитися втратою автомобіля.
Щоб уникнути сумних наслідків, важливо тримати вогнегасник там, де його легко знайти і відчепити, навіть перебуваючи у схвильованому стані. Крім того, рекомендується раз на рік-два проводити цьому пристрою обслуговування у сертифікованій установі, що має заправну станцію і необхідні дозволи.
Тема вогнегасника як предмета, яким ми користуємось нечасто, мало непокоїть водіїв. Але дуже бажано організувати для нього не просто схованку, а кріплення. Щоб він не заважав користуватись машиною і не пошкодився сам - адже на ньому є деякі деталі, які при грубих контактах можуть зламатись.
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При підготовці статті були використані Правила дорожнього руху, матеріали Autobild та Motor.