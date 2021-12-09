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В Україні вперше провели тест-драйв електромобіля у рамках Smart Factory 5G

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Четвер 09 грудня 2021 17:59
В Україні вперше провели тест-драйв електромобіля у рамках Smart Factory 5G Фото: в Україні вперше провели тест-драйв електромобіля через мережу 5G (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

На машинобудівному заводі "Корум Світло шахтаря" (ДТЕК Енерго) у Харкові провели успішний тест-драйв електромобіля з використанням віддаленого керування через мережу 5G. Тестування електромобіля пройшло у рамках реалізації першого в Україні пілотного проекту цифрового підприємства Smart Factory 5G.

Рішення працює в мережі Private Network 5G, яку компанії Vodafone та Ericsson розгорнули на заводі. Інновація дозволяє замінити традиційну виробничу лінію безпілотними візками, що програмуються під потреби конкретного підприємства, та суттєво оптимізувати процес виробництва. Віддалене управління підвищує безпеку персоналу, адже оператор електромобіля працює у безпечному місці та виконує роботи підвищеної небезпеки без ризику для життя.

В Україні вперше провели тест-драйв електромобіля у рамках Smart Factory 5G

Через відеокамери електромобіля оператор віддаленого центру управління бачить повну HD-картину, що відбувається навколо, а вбудований в електромобіль 5G-модем забезпечує високу швидкість обміну даними. Електромобіль миттєво реагує на команди оператора із затримкою лише 20 мілісекунд, або 0,02 секунди. Таким чином, оператор має ефект безпосереднього керування так, ніби він знаходиться за кермом транспортного засобу особисто, а не дистанційно.

Подібне рішення вже використовують на заводі Daimler "Factory 56" у Зіндельфінгені, де до виділеної мережі 5G компанії Ericsson підключені ручні інструменти та безпілотні візки для оптимізації процесу збирання автомобілів.

Нагадаємо, що Vodafone Україна спільно з ДТЕК Енерго, Ericsson та Corum Group влітку оголосили про старт першого в Україні проекту Smart Factory 5G на машинобудівному заводі "Корум Світло шахтаря" в Харкові. За проектом на заводі розгорнули приватну технологічну мережу (Private Network) зв'язку 5G, в яку інтегруються мобільні пристрої, виробниче обладнання, керуючі пристрої та системи віддаленого та автоматизованого керування.

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