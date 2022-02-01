Люди на даху: МАЗ випустив незвичайні двоповерхові автобуси для Африки під чужим брендом

Вперше утилітарний автобус МАЗ-131.020 з'явився на публіці у 2016 році. Дослідний екземпляр показали на кількох виставках. І тільки у 2021 році з'явилася перша промислова партія нових машин.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Auto.Onliner.by.
Зовнішній вигляд нових автобусів максимально простий. Технічне завдання на новинку виставлялося стороною африканського замовника. Машини побудовані на довгобазному шасі вантажівки. Заради ремонтопридатності скла і борту прямі, ніяких складних штампованих форм. Круглі фари - точно такого ж стандарту, що і 50 років тому на "Москвичах" і "Волгах". Знайти такі не проблема навіть в Африці, вони встановлювалися і на багато європейських моделей.
Нагадаємо, стало відомо, скільки і яких авто придбали Нацполіція і СБУ в 2021 році. Сумарно на оновлення автопарку було витрачено понад 1 млрд гривень.
Раніше ми повідомляли, що найбільша в Україні мережа газових АЗС закриває всі заправки через зростання цін на газ. Головна причина - істотне зростання цін на пальне.