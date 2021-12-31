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Против самолетов: на украинский бронетранспортер Варта установили новый ракетный комплекс

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Пятница 31 декабря 2021 09:55
Против самолетов: на украинский бронетранспортер Варта установили новый ракетный комплекс Фото: РК-10 на шасси "Варта" (defence-ua.com)
Автор: Константин Широкун

На одном из армейских полигонов прошли испытания нового зенитно-ракетного комплекса (ЗРК). Основой для установки новой системы вооружения послужил бронеавтомобиль "Варта".

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Defense Express.

Новый ЗРК под названием РК-10 разработали в киевском конструкторском бюро "Луч". Новая реактивная система имеет ближний радиус действия. Она рассчитана на поражение воздушных и наземных целей на расстоянии до 12 км. Слежение и наведение на цель производится благодаря лазерной "дорожке".

Против самолетов: на украинский бронетранспортер Варта установили новый ракетный комплексРК-10 должен заменить уже устаревший ЗРК "Стрела-10", которые состоят на вооружении с 1976 года. Старый зенитный комплекс наводится на цель, реагируя на инфракрасные излучения от двигателей техники. Новые ракеты существенно компактнее устаревших моделей, что позволило установить ЗРК на более мобильное шасси.

Против самолетов: на украинский бронетранспортер Варта установили новый ракетный комплексБронеавтомобиль "Варта» производен предприятием "Украинская бронетехника". Машина построена на шасси МАЗ-5434. Автомобиль приводится в движение шестицилиндровым турбодизелем Weichai мощностью 380 л.с. Коробка передач – 9-ступенчатая механическая.

Напомним, что в Украину прибыли восьмиколесные бронированные шасси Tatra. На машины установят новые реактивные системы залпового огня.

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