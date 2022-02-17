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По принципу воздушного шарика: Toyota разработала необычный надувной руль

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Четверг 17 февраля 2022 14:34
По принципу воздушного шарика: Toyota разработала необычный надувной руль Рулевое колесо Toyota (Фото: carbuzz.com)
Автор: Константин Широкун

Toyota запатентовала надувное рулевое колесо. По мнению инженеров компании, новая разработка должна существенно повысить эффективность системы удержания в полосе.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CarBuzz.

Представители Toyota убеждены, что традиционные системы удержания в полосе с вибрирующим рулевым колесом и подачей звуковых сигналов недостаточно эффективны и даже опасны. Эти методы информирования водителей заставляют отвести взгляд от дороги, чтобы понять, чем вызвано предупреждение.

Решение Toyota представляет собой надувной руль, который может увеличивать или уменьшать диаметр обода рулевого колеса. Японский автопроизводитель уверен, что увеличенный диаметр обода руля помогает увеличить сцепление водителя с рулем и его контроль над автомобилем. Таким образом, надутый руль будет указывать на то, что вы находитесь на правильном пути, в то время как "сдутый" руль может указывать на то, что машина съехала с заданного курса.

По принципу воздушного шарика: Toyota разработала необычный надувной рульТакже изобретение позволяет надувать только левую, или правую часть руля. В этом случае приспущенный левый сектор будет означать, что вам нужно довернуть влево, и наоборот. Японский автопроизводитель намерен уже в ближайшее время начать тестирование нового изобретения на нескольких компактных моделях.

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