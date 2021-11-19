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Невероятное везение: в США женщина выжила после того, как ее автомобиль буквально раздавил грузовик

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Пятница 19 ноября 2021 09:05
Невероятное везение: в США женщина выжила после того, как ее автомобиль буквально раздавил грузовик Авария с участием грузовика и легкового авто в США (Фото: Роки Олифант / Twitter)
Автор: Вадим Добровольский

В США произошла невероятная авария со счастливым исходом. Большой магистральный грузовик буквально раздавил легковой автомобиль, но женщина-водитель чудом выжила.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Twitter офицера полиции Роки Олифанта.

Жуткая дорожная авария произошла ранее во вторник на этой неделе в США. Инцидент на мосту в Маунт-Вернон, штат Вашингтон, едва не привел к гибели человека, но в итоге по невероятному стечению обстоятельств обошлось без жертв.

Женщина за рулем седана Nissan Altima ехала по мосту, как вдруг двигавшийся перед ней грузовик начал экстренно тормозить. Водитель легковушки тоже ударила по тормозам - и в этот момент сзади в нее врезался большой магистральный грузовик, водитель которого не успел среагировать.

Невероятное везение: в США женщина выжила после того, как ее автомобиль буквально раздавил грузовик

Из-за большой разницы в скорости грузовик буквально наскочил на седан, попутно сминая и заворачивая в бублик заднюю часть его кузова.

"Грузовик двигался по инерции заставляя задний бампер и затем багажник Altima как бы складываться поверх себя", - описывает детали офицер полиции Роки Олифант, первым прибывший на место происшествия. - Это было похоже на пандус для грузовика, который просто двигался по верхней части машины и продолжал это делать, пока фактически не остановился на ней".

При первом взгляде на то, что осталось от легковой машины, может показаться, что ее водитель в этой аварии погиб. Так подумал и сам офицер, но во время осмотра места происшествия из салона вдруг послышались призывы о помощи. Был вызван эвакуатор, чтобы снять грузовик, и бригада со специальным инструментом, чтобы разрезать кузов.

Невероятное везение: в США женщина выжила после того, как ее автомобиль буквально раздавил грузовик

Удивительно, но водитель не просто выжила - она вовсе не получила никаких травм. Женщина самостоятельно покинула место аварии, жалуясь лишь на легкую боль в ребрах и мелкие ссадины.

Напомним, создатель Мивины начинает продавать свои электромобили VinFast в США. На автосалоне в Лос-Анджелесе состоялся дебют сразу двух серийных электрокроссоверов.

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