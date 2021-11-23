ru ua
Вт, 23 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Крупнейший американский автоконцерн GM займется выпуском электрических лодок

Новина українською →
Вторник 23 ноября 2021 10:30
Крупнейший американский автоконцерн GM займется выпуском электрических лодок Фото: лодка с электромотором Pure Watercraft (techcrunch.com)
Автор: Константин Широкун

General Motors более века поставляет двигатели внутреннего сгорания для судов разных классов. Но пришло время двигаться дальше. И следующий шаг – выпуск электродвигателей для лодок. С этой целью автопроизводитель приобрел 25% акций компании Pure Watercraft, расположенной в Сиэтле.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Techcrunch.

Pure Watercraft – это компания, которая выпускает электромоторы для лодок мелкими сериями. В частности, с прошлого года в продаже находится электрический подвесной мотор мощностью 34 л.с. Цена силовой установки – 16 500 долларов. В комплекте с двигателем поставляется литий-ионная аккумуляторная батарея емкостью 8,85 кВт•ч. Электрическая моторная лодка в сборе обойдется покупателю в 24 тысячи долларов.

Крупнейший американский автоконцерн GM займется выпуском электрических лодокСреди главных преимуществ электрических лодок, которые называет сам производитель – это бесшумность и экологичность, а также практически полное отсутствие сервисного обслуживания и комплекса ежегодной подготовки к зиме.

GM заявила, что инвестиции в электрические лодочные моторы - это часть усилий по снижению уровня выбросов для будущих поколений. Следующим продуктом совместной компании должны стать гидроциклы на электротяге.

Крупнейший американский автоконцерн GM займется выпуском электрических лодокНапомним, что Mercedes-Benz запатентовал необычную технологию торможения. При экстренном торможении колеса машины будут моментально спущены электроникой.

Ранее стало известно, что обновленный кроссовер Skoda Karoq предстал на первом видео. Рестайлинг подготовлен спустя четыре года после выхода машины на рынок в 2017 году.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынок
Мнения
Евгений Муджири
Боль электромобилиста: что нужно знать тем, кто подумывает о покупке электромобиля
Евгений Муджири
основатель электромобильного блога Autogeek
Олег Омельницкий
Как Украина за 30 лет независимости потеряла свой автопром
Олег Омельницкий
директор информационно-аналитической группы AUTO-Consulting
Все мнения