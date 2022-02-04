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Круче оригинала: необычная версия Toyota RAV4 раскуплена на три года вперед

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Пятница 04 февраля 2022 08:45
Круче оригинала: необычная версия Toyota RAV4 раскуплена на три года вперед Ретро-паркетник Mitsuoka Buddy (Фото: mitsuoka-motor.com)
Автор: Александр Мороз

В Японии стилизовали паркетник Toyota RAV4 под американские внедорожники 80-х годов прошлого века. Модель вызвала на рынке бешеный ажиотаж и была раскуплена на три года вперед.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Mitsuoka Motor.

На протяжении сорока лет японская компания Mitsuoka занимается созданием на основе серийных моделей ностальгических ретрокаров. Но денег больших это занятие видимо не приносит, и тогда мастера перевоплощения взялись за популярный паркетник Toyota RAV4.

Круче оригинала: необычная версия Toyota RAV4 раскуплена на три года вперед

У нового Mitsuoka Buddy (англ. – приятель) полностью новая передняя часть с широкой решеткой радиатора и четырьмя квадратными фарами, сзади появились узкие фонари, а довершают картину хромированные бамперы и винтажные колеса. Такая своеобразная стилизация под Chevrolet Tahoe и Suburban 80-х годов.

Круче оригинала: необычная версия Toyota RAV4 раскуплена на три года вперед

Салон кроссовера никаким изменениям не подвергся как, впрочем, и силовой агрегат: машина предлагается двухлитровым 173-сильным бензиновым мотором и гибридной установкой мощностью 218 лошадиных сил.

Круче оригинала: необычная версия Toyota RAV4 раскуплена на три года вперед

И несмотря на это, что Buddy вызвал бешеный ажиотаж среди японцев. Изначально Mitsuoka Motor планировала выпустить 50 машин в 2021-м и еще 150 в нынешнем году. Однако, еще до старта продаж автомобиля летом прошлого года, очередь не него растянулась на три года.

Круче оригинала: необычная версия Toyota RAV4 раскуплена на три года вперед

Пришлось срочно пересматривать производственный план, увеличив выпуск до 300 автомобилей в год, а когда и это не помогло уменьшить очередь – отдать часть заказов сторонним подрядчикам. Кроссовер доступен в шести вариантах двухцветной окраски с колесами на 17-19 дюймов.

Круче оригинала: необычная версия Toyota RAV4 раскуплена на три года вперед

При этом цена на Mitsuoka Buddy "кусается" и стартует с отметки в 45 тысяч долларов. Для сравнения, оригинальный Toyota RAV4 стоит в Японии $24 тысячи.

Напомним, что в Брюсселе прошла европейская премьера новой Toyota bZ4X. Это первая модель нового суббренда Toyota bZ - Beyond Zero.

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