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КрАЗ бесплатно передал ВСУ бронеавтомобили на 1 млн долларов

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Воскресенье 27 февраля 2022 17:35
КрАЗ бесплатно передал ВСУ бронеавтомобили на 1 млн долларов КрАЗ "Шрек" (Фото: dsnews.ua)
Автор: Константин Широкун

АвтоКрАЗ бесплатно передал Вооруженным силам Украины военные автомобили, которые сейчас так необходимы нашей армии.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Autoconsulting.

Об этом сообщил начальник Кременчугской районной военно-гражданской администрации Олег Ледник. "Мы обратились в КрАЗ с просьбой предоставить военную технику, которая раньше стояла на смотровой площадке. Эта техника крайне нужна армии. Благодаря предприятию этот вопрос был очень быстро решен и КрАЗ передал военные автомобили",- заявил Олег Ледник.

Генеральный директор АвтоКрАЗа Роман Черняк сообщил, что в армию переданы военные бронированные автомобили "Спартан" и "Шрек" общей стоимостью около 1 млн. долларов.

"К нам обратилась военная администрация во главе с Ледником. Мы быстро отреагировали и отдали эти автомобили. Их стоимость – около 1 млн. долларов, но мы понимаем, что сейчас военным они крайне необходимы. И мы не можем оставаться в стороне. Украина - превыше всего!",- сказал Черняк.

Напомним, что Верховная Рада утром 24 февраля на внеочередном заседании ввела военное положение. Разбираемся, что новый режим означает для водителей.

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