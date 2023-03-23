Інноваційна технологія індукційного нагрівання - це про glo™ HYPER+

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glo призначений для повнолітніх споживачів нікотиновмісної продукції.

Пристрій glo — інноваційна технологія індукційного нагрівання тютюну, що має 2 режими: Standard і Boost. Саме режим Boost дає сильніше насичення, може нагріватися до температури до 270-280°C, але тривалість роботи у цьому режимі менша за режим Standard. Також девайси glo HYPER X2, HYPER+, HYPER+ UNIQ та PRO дають змогу здійснювати до 2-3 сесій* підряд та до 20 сесій** на одному заряді, а glo PRO SLIM забезпечує до 16 сесій на одному заряді*.

Пристрій для нагрівання тютюну glo HYPER+ (гло ХАЙПЕР ПЛЮС) відрізняється елегантним дизайном та представлений у чотирьох кольорах – синій, білий, чорний та золотий. Новий гло (glo) можна придбати на офіційному сайті myglo.com.ua, а також у деяких точках продажу, у магазинах glo Studio та спеціалізованих кіосках.

Як працює glo HYPER+

Якщо ви вирішили придбати glo HYPER +, то вам потрібно насамперед знати, як правильно ним користуватися. Для ознайомлення з роботою пристрою, у комплекті наявна інструкція користувача, яку ви також можете знайти на сайті компанії.

Якщо ви не знайшли або не зрозуміли, як користуватися пристроєм правильно, то можете зателефонувати у нашу службу технічної підтримки за номером 0 (800) 50-90-80 або 8008*** та детально дізнатися про всі особливості використання, яке виконується за наступним принципом:

Для роботи пристрою у режимі Standard потрібно затиснути кнопку керування та утримувати її впродовж 3-х секунд. Пристрій має завібрувати, після чого потрібно відпустити кнопку та дочекатися повної готовності (приблизно через 20 секунд заповняться кругові індикатори та пристрій знову завібрує). Після цього девайс буде готовий до використання. Для роботи пристрою у режимі Boost потрібно затиснути кнопку керування на 5 секунд, доки пристрій не завібрує 2 рази. Потім відпускаєте кнопку, а круговий індикатор покаже початок нагрівання. Після того, як він нагріється, пристрій завібрує вдруге, що свідчитиме про те, що можна починати сесію. На відміну від режиму Standard, Boost забезпечує краще нагрівання завдяки високій температурі.

Користуючись пристроєм glo HYPER + ви отримуєте:

Максимальну температуру нагрівання у режимі Standard до 240°C, а в режимі Boost до 270°C.

Можливість нагріти пристрій за 20 секунд з тривалістю сесії 4 хвилини у режимі Standard та 15 секунд з тривалістю 3 хвилини у режимі Boost.

Повноцінну роботу до 3 сесій поспіль та до 20 сесій та повному заряду** (час заряджання пристрою складає до 3,5 годин).

* За умови повністю зарядженого акумулятора та може відрізнятися в залежності від поведінки користувача.

** При використанні в режимі Boost. За умови повністю зарядженого акумулятора та може відрізнятися в залежності від поведінки користувача.

*** Дзвінки по Україні безкоштовні. Тільки для повнолітніх.