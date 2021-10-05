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Без дверных ручек: прототип Tesla Cybertruck с новым дизайном заметили на дорогах

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Вторник 05 октября 2021 15:03
Без дверных ручек: прототип Tesla Cybertruck с новым дизайном заметили на дорогах Электрический пикап Tesla Cybertruck (Фото: twitter.com)
Автор: Александр Мороз

В то время как Tesla в очередной раз перенесла серийный выпуск Cybertruck, прототипы нашумевшего пикапа тут и там мелькают на улицах американских городов.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на TeslaRati.

Как видно из свежего шпионского фото, электрический грузовик не имеет каких-либо видимых дверных ручек – как в свое время и обещал глава Tesla Илон Маск.

По его словам, все гениальное просто – бортовой искусственный интеллект сам опознает хозяина и автоматически откроет перед ним двери в салон, как только человек подойдет к машине.

Без дверных ручек: прототип Tesla Cybertruck с новым дизайном заметили на дорогах

Илон Маск приехал за рулем пикапа Tesla Cybertruck на строительство новой Гигафабрики в Техасе

Вот только возникает вопрос: что будет, если из-за какой-либо неисправности дверь не откроется автоматически? Это также может вызвать проблемы с безопасностью.

Без дверных ручек: прототип Tesla Cybertruck с новым дизайном заметили на дорогах

Многим идея с отсутствующим дверными ручками очень понравилась, но нашлись и скептики, которые утверждают, что в серийной версии ручки дверей у пикапа все равно будут. Как это уже произошло с кроссовером Tesla Model X – автоматическое открывание дверей у него есть, но также присутствуют обычные ручки.

Возможно, нет смысла ломать копья и следует просто позаимствовать решение у нового Mercedes S-класса – сделать дверные ручки практически незаметными, упрятав их в кузов. Тогда это никак не скажется на аэродинамике кузова. Хотя говорить об аэродинамике пикапа Cybertruck – это оксюморон.

Без дверных ручек: прототип Tesla Cybertruck с новым дизайном заметили на дорогах

Напомним, что Tesla перенесла начало производства электрокара Cybertruck на следующий год. В марте текущего года компания заявила о более миллиона предзаказов.

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