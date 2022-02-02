В Днепре презентовали автомобиль для выездной биостерилизации бездомных собак

В Днепре представили новый автомобиль для выездной биостерилизации беспризорных собак и домашних животных, проживающих в частных секторах. Это первый подобный автомобиль с такой комплектацией на территории Украины и Европы.

Об этом сообщил во время презентации заместитель городского головы Михаил Лысенко.

Внутри авто есть все необходимое для качественной и безопасной стерилизации животных: генератор для автономной работы на выезде, медицинские препараты, клетки для транспортировки животных (при необходимости), оборудование: операционный стол, инструментальный столик, воздушный стерилизатор, кислородный концентратор, электрохирургический коагулятор, пульсоксиметр, ветеринарный портативный безмасляный отсос. Стерилизационный центр "на колесах" создали по индивидуальному заказу КП "Зооконтроль".

"По официальным данным за два года в Днепре удалось сократить количество беспризорных собак на 60%. Мы придерживаемся гуманных методов: количество беспризорных собак сокращается естественным способом благодаря стерилизации. Однако наибольшей проблемой остается частный сектор, где животные бесконтрольно размножаются. Этот стерилизационный центр "на колесах" позволит в ближайшие несколько лет сократить количество беспризорных животных на улицах нашего города до 80%. Стерилизацию на выезде будут делать малоинвазивным лапороскопическим методом, поэтому животное сразу можно будет отпускать", - отметил во время презентации заместитель городского головы Михаил Лысенко.

В стерилизационном центре "на колесах" животным будут предоставлять полный комплекс услуг: стерилизация, чипование, регистрация животного (если у него есть хозяин), также будут делать прививки от бешенства.

"Мы разработаем механизм сотрудничества с руководителями районов и квартальными. Автомобиль будет выезжать по отдельно созданному графику. Он не будет работать, как скорая помощь - по одному вызову. В одном микрорайоне накопится определенное количество заявок - ветеринары "Зооконтроля" будут выезжать на место. Планируется, что за день в автомобиле можно будет стерилизовать около 20 собак. Эта услуга будет абсолютно бесплатной для жителей Днепра", - добавил Михаил Лысенко.

Стерилизационный центр "на колесах" начнет свою работу в середине февраля. До этого в городском совете Днепра анонсируют механизм подачи заявок для стерилизации собак.