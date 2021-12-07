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1100 км без подзарядки и квартира в кабине: показан футуристический грузовик Geely Homtruck

Новина українською →
Вторник 07 декабря 2021 10:55
1100 км без подзарядки и квартира в кабине: показан футуристический грузовик Geely Homtruck Электрический грузовик Geely Homtruck (Фото: Geely)
Автор: Александр Мороз

Компания Geely создала электрическую фуру, которая способна не только перевозить многотонные грузы, но и максимально комфортна для проживания.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на YouTube-канал China UNCUT

В первом видеообзоре футуристического электрического тягача Geely Homtruck рассказывается об этой современной версии дома на колесах. В нем есть почти все, что необходимо для комфортной жизни: кухня, холодильник, душевая кабина, стиральная машина, диван-кровать, чайный столик и телевизор.

"Дом + грузовик = Homtruck" - согласно официальной версии Geely, именно так и расшифровывается название машины.

1100 км без подзарядки и квартира в кабине: показан футуристический грузовик Geely Homtruck

Этот грузовик отличается превосходной для своего класса обтекаемостью. аэродинамикой Автомобиль Его коэффициент аэродинамического сопротивления 0,35, в то время как у пассажирского внедорожника Mercedes-Benz G-class он составляет 0,51.

1100 км без подзарядки и квартира в кабине: показан футуристический грузовик Geely Homtruck

Новинка может комплектоваться разными двигателями, включая полностью электрическую установку. В этой версии реализована технологию быстрой замены батарей - всего за несколько минут. Дальность хода "зеленой" модификации составит 1100 километров на одном заряде аккумуляторов.

1100 км без подзарядки и квартира в кабине: показан футуристический грузовик Geely Homtruck

Кроме того, Homtruck получит систему автономного вождения 4-го уровня, позволяющую автомобилю ехать по дороге без участия водителя. В будущем грузовики будут объединены в единую сеть при помощи 500 спутников, которые помогут в работе системы автоматического пилотирования.

Серийный Geely Homtruck доберется до конвейера к 2024 году, в то время как конкурент в лице Tesla Semi должен поступить в продажу уже в следующем году. Но, учитывая эпопею с пикапом Cybetrack, не исключено, что китайцы опередят американцев.

Напомним, что китайская марка Geely возвращается на украинский рынок после длительного отсутствия. На первых порах покупателям предложат две модели и обе - кроссоверы.

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