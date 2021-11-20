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Много Тойот не бывает: в Украине стартовали продажи кроссовера Toyota Yaris Cross

Новина українською →
Суббота 20 ноября 2021 11:53
Много Тойот не бывает: в Украине стартовали продажи кроссовера Toyota Yaris Cross Toyota Yaris Cross (Фото: Вадим Добровольский / РБК-Украина Авто)
Автор: Вадим Добровольский

С 19 ноября в Украине стартовали продажи компактного городского кроссовера Toyota Yaris Cross. Новинка предлагается как с обычным ДВС, так и с гибридной силовой установкой.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на сайт Toyota в Украине.

Новый кроссовер Yaris Cross дополнил линейку Тойоты на украинском рынке и будет завоевывать покупателей в популярном сегмента B-SUV. К конкурентам можно причислить Peugeot 2008, Nissan Juke, Renault Captur и Volkswagen T-Cross.

Кроссовер построен на основе хэчтбека Yaris. Дизайн у новинки, конечно же, оригинальный, а главное - дорожный просвет составляет 170 мм. Добавим сюда небольшие свесы - и получим отличное транспортное средство для города и легкого бездорожья. Для настоящих внедорожных подвигов автомобиль не предназначен, ведь полновприводная версия не предусмотрена.

Много Тойот не бывает: в Украине стартовали продажи кроссовера Toyota Yaris Cross

Базовая версия оснащена 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 125 л.с., который комплектуется "механикой" или вариатором по выбору покупателя. Также в линейке есть гибрид - тот же мотор в связке с электромотором (фирменная тойотовская установка Hybrid Synergy Drive) дают в сумме 116 "сил".

РБК-Украина Авто познакомился с новинкой еще до официального старта продаж - наш тест-драйв гибридного Toyota Yaris Cross показал, что автомобиль отличается удобным багажником, радует энергоемкой подвеской и небольшим расходом топлива. Но есть и недостатки - подобно другим маленьким кроссоверам B-SUV, на втором ряду сидений ощущается недостаток пространства.

Цены на новикку стартуют с 547 тысяч гривен за машину с ДВС и "механикой". А гибридный Yaris Cross стоит от 678 тысяч.

Напомним, Toyota выступает за поэтамный отказ от ДВС. Для защиты двигетелей внутреннего сгорания компания объединилась с Subaru, Mazda, Kawasaki и Yamaha.

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