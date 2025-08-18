Злива проти електроніки: як дощ "ламає" кращі системи безпеки авто

Електронні асистенти водія стають все більш звичними для власників сучасних авто. І так само звичними для них стають попередження на панелі, що ці помічники не працюють тоді, коли найбільш потрібні - у погану погоду.

Про ситуації, коли не варто чекати допомоги від систем - елементів автопілоту, читайте в матеріалі РБК-Україна .

Електронні помічники та асистенти водія

Недаремно кажуть, що сучасні автомобілі стають все більше гаджетами і все менше - автомобілями. В цілому це непогано, адже машини тепер оснащені різними електронними асистентами та системами безпеки, які допомагають водієві і підвищують безпеку руху.

Проте в складних погодних умовах, зокрема під час дощу, в снігопад, в туман ці технології можуть працювати не так ефективно, як очікується. Тож важливо розуміти, коли саме вони можуть дати збій і як уникнути небезпечних ситуацій.

Асистент - не автопілот

Попри стрімкий розвиток технологій і здешевлення, повноцінного автопілота для автомобілі ще не існує. Виробники наголошують, що водій завжди має залишатися уважним і готовим втрутитися, навіть якщо авто обладнане системами, які частково беруть на себе керування.

Однак наявність таких функцій часто створює у водія самозаспокоєння і хибне відчуття безпеки. Мовляв, якщо щось піде не так, машина сама все виправить. Але це не завжди так.

Фото: системи, які допомагають водієві безпечно керувати машиною, скоро стануть елементами повного автопілота (unsplash.com)

Коли дощ заважає електроніці

Власники авто з розширеним пакетом асистентів могли помічати на екрані повідомлення типу: "Система NNN тимчасово недоступна". Це трапляється, коли камери або радари не можуть коректно сканувати простір через сильний дощ або сніг.

Проблема в тому, що такі попередження з’являються не завжди. Тобто є ризик того, що система може помилятися через негоду, але не повідомляє про це водія.

На щастя, на практиці таке буває нечасто, але поглиблені дослідження експертів говорять, що відсоток таких випадків доволі вагомий.

Наприклад, дослідження Американської автомобільної асоціації показали, що під час дощу системи автоматичного екстреного гальмування та утримання в смузі часто працюють некоректно.

При автоматичному гальмуванні зі швидкості 25 міль/год (40 км/год) в 17% випадків автомобіль "недотискував" гальма і врізався в перешкоду, встановлену попереду. На швидкості 35 міль/год (56 км/год) цей показник зростав до 33%.

Ще гірше працювала система автоматичного утримання в смузі - під час рясного дощу вона "губила" дорогу в 69% тестових ситуацій.

Проте, маємо зазначити, що, по-перше, офіційно не повідомляються марки і моделі протестованих машин. А по-друге, зазначені випробування проводилися вже кілька років тому - і немає сумнівів, що системи безпеки хоч на трохи, але стали краще. Адже конструктори постійно працюють над їх вдосконаленням.

Чому електроніка помиляється в негоду

Причини таких збоїв цілком зрозумілі: камери та радари, як і людські очі, мають обмеження в умовах поганої видимості. Дощові потоки, сніг, мокрий асфальт і знижене зчеплення шин впливають на точність роботи асистентів.

До речі, про шини. Ефективність електронних помічників залежить також і від їхнього типу і класу. Тому на авто, де є багато досконалих асистентів та систем безпеки, не рекомендується використовувати бюджетну гуму - такі покришки не дадуть машині реалізувати всі її можливості.

Що робити, щоб асистенти не помилялись у дощ

Поки інженери працюють над удосконаленням технологій і всепогодністю електронних асистентів, водіям під час дощу та інших несприятливих умов з опадами не варто покладатися виключно на електроніку.