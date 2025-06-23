"Зелена карта" для авто: що це таке і чому без неї не випустять за кордон

Одна з речей, яку необхідно мати при собі для виїзду машиною за кордон - поліс так званої "Зеленої карти". Її отримання має кілька важливих нюансів, що можуть поставити водія у непросту ситуацію.

Про те, як правильно придбати "Зелену карту" і в чому може бути помилка, читайте в матеріалі РБК-Україна .

Що таке "Зелена карта"

Це страховий поліс, форма страхування цивільної відповідальності для водіїв. Вона потрібна для мандрівок за кордоном, оскільки стандартна автоцивілка за межами України не працює.

Якщо український водій спричиняє дорожньо-транспортну пригоду в іншій країні, "зелена карта" гарантує виплату компенсації постраждалій стороні. Таке автострахування діє ще з 1950-х років, щоб вирішити проблеми розрахунків між страховиками різних країн.

Фактично якщо іноземний водій спричиняє ДТП, компенсацію постраждалим виплачує Бюро "зеленої карти" тієї країни, де сталася пригода. Після цього воно звертається до такого ж Бюро країни, звідки приїхав водій, і вже його страхова компанія повертає виплачені кошти.

Хто повинен мати "зелену карту"

Міжнародний поліс необхідний всім українським водіям, які планують виїзд за межі України на транспорті з українською реєстрацією. При цьому поліс не обмежений конкретною особою - він діє на будь-якого водія, який має законне право керувати цим авто.

"Зелена карта" є обов’язковою умовою для в’їзду українського автомобіля до європейських країн. У перші місяці російського вторгнення в Україну у 2022 році в деяких країнах карту в біженців не вимагали, проте згодом ці послаблення скасували.

Де придбати "Зелену карту" для авто

Поліс має бути виданий страховою компанією, яка є членом системи "Зелена карта". Відтак, придбати цей документ можна в самій страховій компанії, фізично чи через інтернет, без візиту в офіс.

Всі країни-учасниці міжнародної системи автомобільного страхування зобов'язані визнавати сертифікати "Зеленої карти" в електронному форматі. Тобто водій може пред'являти поліс у цифровому вигляді, зокрема, у PDF-файлі у смартфоні.

Важливо, що з 1 січня 2025 року оформити страховий сертифікат "Зелена карта" при виїзді на кордоні не можна - це треба робити мінімум за день до перетину.

Поліс, придбаний в Україні, діє в усіх державах Європи.

Фото: важливо, що "Зелена карта" покриває витрати відповідно до законів країни, де сталася аварія. (gettyimages.com)

На який строк видається "Зелена карта"

Законодавство передбачає, що договір міжнародного страхування може бути укладений на 15 календарних днів, 21 календарний день, а також на термін від одного місяця до дванадцяти.

Скільки коштує "Зелена карта"

Ціна залежить від наступних факторів:

Термін дії страховки (15 днів, 21 день, 1 місяць, 2 місяці, 3 місяці, 6 місяців, 1 рік);

Тип транспортного засобу (легковий автомобіль, вантажівка, автобус);

Країни, які планується відвідати.

Обрахувати точну вартість, з урахуванням чинних акцій і знижок, можна у калькуляторі на сайтах великих страхових компаній. Але на червень 2025 року з певним наближенням розцінки такі:

М інімальний тариф для легкового авто на 15 днів становить від 500 до 700 гривень - наприклад, це для поїздок до Молдови або Азербайджану.

становить від - наприклад, це для поїздок до Молдови або Азербайджану. Якщо планується подорож до Європи (всі країни системи Green Card), то ціна стартує приблизно від 850-1000 гривень.

Взагалі вигідніше купувати поліс відразу на більший термін

Важливі особливості "зеленої карти"

Велика плюс цього полісу у тому, що він визнається одразу в багатьох країнах. Тож водієві не потрібно оформлювати окрему страховку в кожній новій державі під час подорожі, досить один раз придбати Green Card перед виїздом з України.

у тому, що він визнається одразу в багатьох країнах. Тож водієві не потрібно оформлювати окрему страховку в кожній новій державі під час подорожі, досить один раз придбати Green Card перед виїздом з України. Система " Зелена карта " охоплює 48 країн , серед яких - усі європейські держави, а також Туреччина, Азербайджан, Іран, Ізраїль, Марокко, Туніс та інші. Центральний офіс Ради Бюро знаходиться в Брюсселі.

, серед яких - усі європейські держави, а також Туреччина, Азербайджан, Іран, Ізраїль, Марокко, Туніс та інші. Центральний офіс Ради Бюро знаходиться в Брюсселі. Подібні системи автострахування існують і в інших регіонах світу, наприклад, "Рожева карта", "Оранжева карта" тощо.

існують і в інших регіонах світу, наприклад, "Рожева карта", "Оранжева карта" тощо. Виплата страхового відшкодування здійснюється на умовах тієї держави, де трапився страховий випадок.

Висновок

Цей документ треба неодмінно мати під час поїздок машиною в іншу країну. Навіть якщо його ціна здається вам дуже високою, збитки від ДТП на європейській дорозі (яке може трапитись з вашої вини) завжди будуть більшими. Той, хто потрапляв в Європі в аварію, завжди може підтвердити, наскільки ефективна річ ця "Зелена карта".