Замість квартири - авто. Як жити в машині і не збожеволіти: повний гід

Коли людина живе не у домівці, а в машині – це ненормально, проте у житті бувають і складні періоди. Бувалі мандрівники мають і такий досвід виживання.

Про правила, які допоможуть перетворити машину на тимчасове житло, читайте в матеріалі РБК-Україна .

Гроші все одно потрібні

Відразу слід зрозуміти, що жити в машині певний час (не маючи стаціонарної домівки) і ночувати в машині ніч-дві (наприклад, на природі) - це різні речі.

Зовсім безкоштовно жити все одно не вийде. Фінанси знадобляться на:

пальне, обслуговування й ремонт автомобіля

їжу (гарячу або ту, що потрібно готувати самому)

особисту гігієну: душ, туалет, мило, серветки тощо

мобільний зв’язок та інтернет - навряд чи ви зможете залишитись без них.

Якщо ви працюєте або плануєте працювати офлайн, слід врахувати витрати на догляд за одягом. Його потрібно десь прати, сушити та прасувати - і це особливо важливо на етапі пошуку роботи.

Яке авто краще для життя

Якщо є змога вибору, то найкращим варіантом для проживання був би мінівен або фургон, але при обмежених можливостях доводиться пристосовувати те, що є. Бажано, щоб це був автомобіль із містким багажником і доступом до нього з салону – як це буває у хетчбеків та універсалів, і тільки інколи у седанів.

Будь-яке авто можна трохи адаптувати для комфортнішого перебування:

зняти заднє сидіння (якщо воно не допомагає облаштувати "ліжко", його можна здати на шрот);

придбати економічний LED-світильник, який працює від розетки прикурювача 12 вольт;

приготувати спальний мішок, надувний матрац або кілька товстих курток;

приготувати якісь фіранки для вікон: буквально фіранки, тонувальну плівку, захисні екрани на присосках.

Не забувайте, що акумулятор машини буде розряджатись під час тривалих простоїв. Його потрібно регулярно заряджати - або через зовнішній пристрій на 220 В, або під час поїздок з достатньо високими обертами двигуна, щоб генератор працював ефективно.

Фото: жити в машині і переночувати в ній одну-дві ночі на природі - різні речі (unsplash.com)

Від сторонніх очей

У суспільстві поки не склалося глибокого розуміння до людей, які змушені жити в автомобілі, і це може викликати неоднозначне ставлення як у перехожих, так і у представників правоохоронних органів. Тому краще не афішувати цей спосіб життя:

Уникайте зайвих розмов про ваше становище;

Тримайте салон авто охайним, а особисті речі - переважно у багажнику;

Не ночуйте довго в одному й тому ж місці, краще постійно змінювати локації;

Приїжджайте на ночівлю пізно й залишайте місце рано, щоб привертати менше уваги;

Переміщайтесь усередині автомобіля плавно, щоб уникнути надмірного хитання машини на пружинах підвіски.

Де паркуватись на ніч

Нічна стоянка - це основний фактор, що видає проживання в автомобілі, тому важливо знайти баланс між зручністю й непомітністю. Ваша машина має виглядати природно серед інших: не залишатись самотньо серед порожнього простору, але й не мерехтіти занадто нав’язливо у людних місцях.

Ось кілька варіантів, де можна зупинитись на ніч:

Парковки цілодобових гіпермаркетів. Ці території часто толерантні до нічних відвідувачів, але будьте готові до можливих перемовин з охороною;

Ці території часто толерантні до нічних відвідувачів, але будьте готові до можливих перемовин з охороною; Автозаправки - подорожні нерідко зупиняються там для перепочинку. Якщо вас попросять покинути територію АЗС (а так зазвичай воно і буває), розгляньте узбіччя або майданчик неподалік;

- подорожні нерідко зупиняються там для перепочинку. Якщо вас попросять покинути територію АЗС (а так зазвичай воно і буває), розгляньте узбіччя або майданчик неподалік; Придорожні кафе з далекобійниками - реалістичний цілодобовий варіант. Але звертайте увагу на безпеку: залишайте більш-менш цінні речі поза зоною видимості з вулиці;

- реалістичний цілодобовий варіант. Але звертайте увагу на безпеку: залишайте більш-менш цінні речі поза зоною видимості з вулиці; Центри для біженців — іноді можна скористатися їх інфраструктурою, навіть якщо ночуєте в машині;

— іноді можна скористатися їх інфраструктурою, навіть якщо ночуєте в машині; Парковка біля церкви. Не можна сказати, що безхатькові тут неодмінно зрадіють. Але якщо ви паралельно станете прихожанином цієї парафії, сприйняття може бути максимально доброзичливим;

Не можна сказати, що безхатькові тут неодмінно зрадіють. Але якщо ви паралельно станете прихожанином цієї парафії, сприйняття може бути максимально доброзичливим; Стоянка біля великої лікарні . Автомобілі родичів важких хворих і приватні машини чергових медиків часто ночують під лікарнями. Серед них ваш "автодім" буде здаватись природнім;

. Автомобілі родичів важких хворих і приватні машини чергових медиків часто ночують під лікарнями. Серед них ваш "автодім" буде здаватись природнім; Двір багатоповерхівки - в принципі теж варіант. Але остерігайтесь зайняти "козирне" постійне місце когось із старожилів - такі люди вас миттєво вирахують;

- в принципі теж варіант. Але остерігайтесь зайняти "козирне" постійне місце когось із старожилів - такі люди вас миттєво вирахують; Зелені зони чи лісопарки в межах міста. На перший погляд непогана альтернатива дворам, проте вимагає обережності. Поліція обов’язково зацікавиться машиною, яка стоїть у кущах вночі, а злочинці спробують скористатись віддаленістю від людних місць і як мінімум відкрутити щось з автівки.

Чистота

Життя в авто чи у схожих польових умовах поступово позначається на зовнішньому вигляді людини. Тому слід дотримуватись простих, але важливих правил:

Регулярно вмивайтесь, чистіть зуби, голіться та змінюйте одяг на чистий і акуратний — це впливає не лише на комфорт, а й на враження, яке ви справляєте;

Слідкуйте за порядком в машині: волога білизна, рушники, їжа, сміття чи мокрий одяг швидко створюють неприємний запах, який просочує ваш одяг і який мандрує разом з вами. Сама людина цього може не помічати, а оточуючі - обов’язково;

Душ можна знайти на великих автозаправках, стоянках для вантажівок, у спорткомплексах чи прибережних зонах. Важливо мати список таких місць напоготові;

Питання туалету. особливо актуальне. Ідеальне рішення - компактний біотуалет, але відо потребує грошей на оновлення рідини і місця для зберігання. Тож якщо такої можливості немає, як тимчасовий варіант підійде закрите відро з шаром використаної моторної оливи, яка завжди тримається зверху і буде приховувати неприємний запах. Удень можна скористатись громадськими туалетами в парках, кафе, фітнес-клубах, на АЗС чи в зонах відпочинку.

Висновок

Якщо коротко: жити в машині і зберігати образ життя людини з домівкою можна. Але по-перше, не дуже довго, а по-друге, за умови виконання кількох умов - вам треба буде: