Заміна магнітоли. Коли це потрібно і де купити: поради експертів з автозвуку
Якою б не була так звана магнітола в машині - мультимедійна "голова" чи простенький пристрій з CD-диском, часом виникає потреба замінити її іншою. На сучасному авто це доволі складно зробити.
Про те, як замінити головний пристрій розважальної системи сучасного автомобіля, читайте в матеріалі РБК-Україна.
Для чого міняти магнітолу
Теперішні автовиробники встановлюють на машини не стандартизовані головні пристрої типорозмірів 1DIN та 2DIN, а інтегровані в торпедо (так звані штатні) девайси, причому з екраном і купою додаткового функціоналу.
І хоча це не єдина складність заміни, сучасні інсталятори і кмітливі автовласники всі проблеми вирішують. Але спочатку з’ясуємо, для чого взагалі люди замінюють "голову" в машині.
- Рідний пристрій вийшов з ладу. Найлегший випадок - стара магнітола перестала працювати, тому її просто замінюють на аналогічну модель, підключаючи до наявних роз’ємів.
- Хочеться кращого звуку. Так, від магнітоли тут дещо залежить, але спочатку переконайтесь, що причина неналежної якості звучання саме у ній. Часто для покращення потрібно замінити також динаміки і додати підсилювач і кращі дроти.
- Ширший функціонал. Водії шукають сучасніші пристрої з Bluetooth, сенсорним екраном, GPS тощо. Їх можна знайти у стандартних розмірах 1DIN та 2DIN або у вигляді так званого "штатного" пристрою під конкретну модель авто. Популярне рішення - встановити "голову" від дорожчої комплектації тієї ж моделі авто.
Що приготувати для заміни магнітоли
Той, хто буде виконувати роботу з заміни головного пристрою, повинен певним чином підготуватись. Щоб не нашкодити машині і не втрачати високооплачуваний робочий час, треба мати:
- Інформацію про сумісність нової магнітоли з вашим авто. Теоретично можна під'єднати будь-який пристрій, але іноді зусилля не виправдовують результат.
- Знання способу зняття лицьової панелі торпедо. Без досвіду є ризик пошкодити декоративні елементи.
- Інструменти, включаючи викрутки та, можливо, спеціальні ключі для демонтажу пістонів і для вивільнення магнітоли зі штатного отвору.
- Схему роз’ємів головного пристрою та автомобіля. Особливо актуально, якщо немає перехідника з одного стандарту штекерів на інший - виробники часто використовують власні роз’єми, а магнітоли мають DIN-конектори.
- Штекер або перехідник, який з’єднає нову магнітолу з наявною проводкою авто. Це дозволяє уникнути ручного з’єднання та ізоляції кожного дроту.
- Спеціальний адаптер, який забезпечить роботу кнопок на кермі з новим пристроєм - якщо він не штатний.
- Засоби для надійної ізоляції дротів - бажано термоусадка або подібні рішення, бо ізоляційна стрічка не надто зручна в роботі.
- Дотримання техніки безпеки. Перед початком установки потрібно від’єднати акумулятор, надійно заізолювати всі з’єднання, а саму магнітолу - міцно закріпити, щоб уникнути вібрацій та зайвих рухів під час їзди.
Фото: щоб замінити штатну магнітолу на сучасний гаджет, інсталятори долають чимало перешкод, але все реально (unsplash.com)
Де придбати магнітолу для авто
Власне, набір місць, де продаються компоненти автомобільних аудіо- та мультимедійних систем, традиційний:
- Магазини автоаксесуарів;
- Інтернет-магазини автотоварів;
- Інсталяційні майстерні;
- Шроти (авторозборки).
На останньому варіанті варто загострити увагу. Якщо ви шукаєте стандартну "рідну" магнітолу, це цілком прийнятний спосіб отримати бажане за доступною ціною.
Зазвичай штатна "голова", як і всі оригінальні компоненти автомобіля, надійна і довговічна. Тож швидше за все на шроті ви легко знайдете цілком прийнятний працездатний екземпляр. Не забудьте тільки про такий нюанс, як код активації пристрою.
Висновок
Теперішні авто мають дуже розвинене електрообладнання, в яке інтегровані мало не всі системи машини. І головний пристрій розважальної системи (мультимедіа) - у тому числі.
Тож щоб через нову магнітолу не створити проблем усій машині, не поспішайте відразу встановлювати ваш новий девайс - навіть якщо його будуть монтувати фахівці. Порадьтесь щодо вашого проекту з стороннім, незалежним електриком чи інсталятором аудіо і отримайте від нього ухвалення перед початком робіт.
Також у наших публікаціях нещодавно йшлося про те, де і за якими критеріями вибирати динаміки для автомобіля.
А зовсім нещодавно ми давали покрокову інструкцію, як облаштувати ідеальний звук у салоні машини.
При підготовці статті були використані матеріали "Звук і тюнінг", For`Z, Car&Music та Інгвар Інжинірінг.